Van, ahol már a levegőért is fizetni kell

Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint sokkal nem lett jobb minőségű a levegő - írta az Index.hu. A cikk a New York Timesra hivatkozva beszámolt arról, hogy Új-Delhiben ennek nyomán megnyílt az első oxigénbár, ahol negyedóráig mintegy 1500 forintnak megfelelő összegért vehetnek mély lélegzetet a tiszta levegőből, már akik megtehetik. Megszólaltattak egy vendéget is, aki elmondása szerint csak úgy tudja elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, folyik az orra és szúr a szeme, hogy negyedórás oxigénkúrákat vesz.

Katasztrófával fenyeget a kialakult helyzet. Fotó: iStock

Répával és imával

India fővárosában jelenleg mintegy 46 millió ember egészségét veszélyezteti a WHO határértékeit tízszeresen meghaladó légszennyezettség. Az, hogy a helyi tisztviselők mennyire nincsenek a helyzet magaslatán, jól mutatja, hogy az ország egészségügyi minisztere fokozott répafogyasztást javasolt a káros hatások ellen, míg mások az imát.

Ehhez mérten veszik komolyan a bajt az indiaiak is, akik továbbra sem függesztették fel a tarló- és szemétégetést, s annak ellenére több százan indultak egy futóversenyen, hogy az iskolákat ki sem nyitották a rendkívüli helyzet miatt.