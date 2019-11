Tudjon meg mindent a bányász tüdővészről

A szilikózis egyike a klasszikus foglalkozási betegségeknek, amit jól mutat, hogy egykor a német nyelvterületen kőpor betegségnek, angolul pedig bányász tüdővésznek, köszörűs asztmának vagy fazekas sorvadásnak is neveztek.

A szilikózist nem lehet gyógyítani, a betegség romlását azonban fékezni lehet ha a beteg távol tartja magát a szilikátportól

A szilícium-dioxid közönséges, a természetben is előforduló kristály, a homok fő alkotórésze. Parányi részecskéi a legkisebb légutakon is áthaladnak, és bejutnak a léghólyagokba. A szilikózist tehát aokozza, ami a tüdő egyre kiterjedtebb elhegesedéséhez vezet.A heges területek kezdetben csak kis kerek csomókként jelennek meg. Ez a betegség egyszerű gócos fázisa - ilyenkor a gócok nagysága 1-10 mm között van.A gócok azonban idővel nagyobb, súlyos esetben a tüdő nagy területeit lefedő csomókká állhatnak össze. Ahol a hegesedés kialakult, az oxigén nem juthat be a vérbe, a tüdő elveszíti rugalmasságát, s légzési nehézség és rossz oxigénellátás alakulhat ki.Bár a szilikózis évek alatt, lassan alakul ki,, ami akkor alakul ki, ha rövid idő alatt nagy mennyiségű szilikátpor kerül a tüdőbe. A szilikózis megelőzéséről bővebben olvashat a Szilikózis tünetei és kezelése című szócikkünkből, amit a Tüdő- és légúti megbetegedések alkategóriában találnak meg.