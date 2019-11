Nagy bajt jelezhet a rekedtség

Dohányzás

A legjobbgyógynövényekrekedtségre A légkondi és a jéghideg italok bizony nyáron sem kímélik torkunkat, egy hangszálgyulladás vagy rekedtség még a legmelegebb időkben is bármikor kialakulhat. Gyógynövények használatával azonban gyorsan és hatékonyan enyhíthetők a panaszok. Kattintson!

Csomók, polip, ciszták

Hangunkat a dohányzás is nagy mértékben károsítja

Allergia és reflux

Krónikus betegségek

Hang-higiénia

A rekedtség ilyen esetben nagyon fontos tünet, amit komolyan kell venni, merta torokban. A kockázat különösen a dohányosok körében magas, ám a dohányfüst belélegzése idővel önmagában is a hang mélyüléséhez, rekedtséghez, gyakori köhögéshez vezet. Dr. Holpert Valéria szerint a dohányosok körében háromszor magasabb a kockázata, hogy valamilyen probléma jelentkezik a hangszalagokon. Gyakori például a hangszalagpolip kialakulása, ami ugyan jóindulatú elváltozás, de műtéti kezelést igényel.A hangszalagcsomók általában a hangszalagok közepén kialakuló bőrkeményedés-szerű képletek, melyeket általában a hang túlerőltetése - a helytelen beszédtechnika, vagy kevés pihentetés - okoz. A hangszalagpolip általában az egyik hangszalagon jelenik meg,. A ciszták a hangszalagon, vagy annak közelében is kialakulhatnak, az orvos valószínűleg műtétet fog javasolni, ha zavaróak, nagymértékben rontják a beszédet. légúti allergia is okozhatja a hang változását, rekedtséget. Az allergiás orrdugulás miatt gyakran jelentkezik hátsó garatfali csorgás, a torok felé lecsorgó orrváladék irritálhatja a hangszálakat. A gyakori köhögés is okozhat rekedtséget, az antihisztaminok szedése pedig kiszáríthatja a nyálkahártyát, ami szintén nem tesz jót a hangszalagoknak.során a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, és gyakori, hogy a torkot, a hangszalagokat is irritálja, ez is állhat a háttérben, ha a hang rekedtessé válik.olyan autoimmun betegség, amely duzzadt, fájó ízületekkel, szem- és nyálkahártya szárazsággal jár, emellett háromból egy betegnél jelentkeznek hangszalag problémák is: torokfájás és a hangszalagok működési zavara miatt a hang elvesztése is előfordulhat.A nők körében különösen gyakori pajzsmirigy zavarok is okozhatnak hangproblémákat, rekedtséget. Ennek oka egyfelőllehet, de hormonális eltérések is okozhatják: a rekedtség a pajzsmirigy alulműködés egyik tünete.A rekedtséget. Ilyen például a túl kevés folyadék fogyasztás. A megfelelően hidratált hangszalagok kevésbé sérülékenyek, a jelentős igénybevételt is kevésbé sínylik meg. A száraz levegő belélegzése sem kedvez a hangszalagoknak, télen a fűtés, nyáron a légkondicionáló miatt kell ügyelni a párásításra.