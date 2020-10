Köhögés: mikor kell fül-orr-gégészhez fordulni?

A köhögés olyan reflex, amely segít megtisztítani a légutakat az idegen, és az irritáló anyagoktól. Cikkünkben 19 tippet adunk, hogyan csillapítható a köhögés. Részletek itt.

Az elhúzódó köhögés olyan tünet, amelyet nem szabad félvállról venni, mert súlyos betegségeket is jelezhet. Ilyenkor első körben a háziorvoshoz vagy tüdőgyógyászhoz fordulunk, ám a probléma gyakran fül-orr-gégészeti kezelést igényel. Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa a köhögés egyik lehetséges kiváltó okára hívja fel a figyelmet.

A köhögés típusai

Légútifertőzésesetén a köhögéssel a szervezet a kórokozóktól próbál megszabadulni. A köhögés ilyenkor lehet száraz vagy hurutos, és rendszerint egyéb tünetek is kísérik. Az elhúzódó köhögés azonban nemcsak fertőzés következtében jelentkezhet: a többi között asztmát, refluxot is jelezhet, sőt, akár gyógyszermellékhatás következtében is felléphet.

Az elhúzódó köhögés nemcsak zavaró és megterhelő, de komoly betegséget is jelezhet. Fotó: Getty Images

Fül-orr-gégészeti vonatkozású gyakori panasz az elhúzódó köhögés hátterében a hátsó garatfali csorgás. Ilyen esetben az orrüregből a garat irányába lecsorgó váladék ingerli, irritálja a nyálkahártyát, emiatt a betegeknél köhögés jelentkezik. Az alábbiakból már sejthetjük, hogy ez a köhögésünk oka.

A hátsó garatfali csorgás okozta köhögés jellegzetesen fekvő testhelyzetben rosszabbodik,

a köhögés mellett jellemző tünet a torokkaparás, amelyet napközben torokköszörüléssel, krákogással próbálunk enyhíteni,

a hátsó garatfali csorgást kiváltó októl függően előfordulhat a köhögés mellett orrdugulás, rossz lehelet, allergiás tünetek is.

Mi okozza a hátsó garatfali csorgást?

Egészséges emberek orrnyálkahártyája is termel váladékot annak érdekében, hogy ne száradjon ki és emiatt ne legyen védtelen a kórokozókkal, a levegőben lévő szennyeződésekkel szemben. Hátsó garatfali csorgás esetén azonban a termelődő váladék mennyisége megnő, és hátrafelé, a garat irányába csorog. Ennek több oka is lehet, az érintettek többségénél azonban krónikus orrmelléküreg-gyulladás áll a háttérben, ami mögött fel nem ismert légúti allergiára, refluxra, orrsövényferdülésra vagy orrpolip meglétére derül fény a kivizsgálás során - magyarázta dr. Moric Krisztina.

A köhögéscsillapító nem segít

Ha az elhúzódó köhögést hátsó garatfali csorgás okozza, akkor felesleges a köhögéscsillapító készítmények szedése. Ahhoz, hogy a köhögés elmúljon, a kiváltó okot kell kezelni. Ha a panaszaink egy hétnél-tíz napnál tovább jelentkeznek, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Az alapbetegség gyógyszeres vagy műtéti kezelésével a köhögés is meg fog szűnni.