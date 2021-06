Így tudhatjuk meg, hogy asztmásak vagyunk-e

Asztma felnőttkorban is jelentkezhet, akár önálló betegségként, akár légúti allergia mellett is kialakulhat. Dr. Tárnok Ildikó tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa elmondta, hogy milyen tünetekkel javasolt orvoshoz fordulni, és hogyan zajlik a kivizsgálás.

Asztmára utaló jelek

Ha az utóbbi időben elhúzódó vagy visszatérő köhécseléstől szenvedünk, vagy száraz köhögés kínoz minket, aminek nem találjuk az okát, mindenképp indokolt orvoshoz fordulni. A tünetek hátterében több betegség is állhat, de az asztma valószínűségét növeli, ha a köhögőrohamok elsősorban az éjszaka folyamán, a hajnali órákban jelentkeznek. Gyakori kísérő tünet a sípoló légzés és a mellkasi feszülés is, ezek napközben is előfordulhatnak. További intő jel a terhelésre jelentkező nehézlégzés.

Ez történik az orvosnál

Tárnok doktornő leszögezte: a diagnózishoz nagyon lényeges, hogy a beteg alaposan beszámoljon a tüneteiről. A kivizsgálás előtt ezért érdemes átgondolni, hogy mióta jelentkeznek és hogyan változnak a tünetek, a családban előfordult-e asztma vagy allergia, és a rendszeresen szedett gyógyszereket is fontos összeírni. Ezt követően egyrészt fizikális vizsgálatot, másrészt légzésfunkciós vizsgálatot végeznek. Utóbbi során a kilélegzett levegő mérésével kaphatunk képet a tüdő működéséről.

Ha az első fújást követően alacsony értékeket, hörgőszűkületre utaló paramétereket mérnek, akkor hörgőtágító teszt elvégzése javasolt, ilyenkor hörgőtágító gyógyszer belégzése után, kis idő elteltével megismétlik a légzésfunkciós vizsgálatot. Ha az értékek jelentős javulást mutatnak, akkor az megerősíti az asztma diagnózisát. Ezen kívül sor kerülhet még allergiavizsgálatra is, a tünetektől és panaszoktól függően.

Az asztma nem gyógyítható, de kezelhető. Fotó: Getty Images

Mennyi idő a diagnózis?

A tünetek kikérdezése, a fizikális és a légzésfunkciós vizsgálat alapján a tüdőgyógyász meg tudja állapítani az asztma diagnózisát. Így ehhez elegendő lehet egy találkozás az orvossal. Amennyiben allergia gyanúja is felmerül, a vérből végzett allergiavizsgálat eredményére pár napot várni kell. Amint megérkezik az eredmény a laboratóriumból, kiderül, hogy igazolható-e allergia a panaszok hátterében, az asztma mellett az allergia kezelésére is kell-e gyógyszereket szednünk, esetleg érdemes-e tartós kezelést, allergén immunterápiát kezdeni.

Gyógyszerek és kontroll

Az asztma kezeléséhez nagyon fontos, hogy a felírt gyógyszereket adott dózisban szedjük, és az inhalációs készüléket megfelelő módon alkalmazzuk. Az asztmaspray - vagy egyéb belégzőszer - használatát még a rendelőben megtanítják, mert csak így tudnak a belélegzett hatóanyagok a megfelelő helyre jutni és a hatásukat kifejteni. Otthoni légzésfunkciós eszközzel a beállított gyógyszeres kezelés hatékonyságát mérni is tudjuk: időben észlelhetjük az állapotromlást, ha rohamoldó használatára van szükség, de a készülék azt is kimutatja, ha a beállított kezelés nem megfelelő, és a gyógyszerelésen változtatni kell. Az otthoni légzésfunkciós készülékkel mért értékeket egy alkalmazás segítségével a távolból is el tudjuk küldeni kezelőorvosunknak, így mindezt gyorsan és személyes találkozás nélkül, távkonzultációban is megtehetjük.

Az asztma krónikus betegség, amely nem gyógyítható, de jól beállított kezeléssel tünetmentességet lehet elérni. Ehhez szükséges időnként személyesen is kontrollvizsgálaton részt venni, ahol lehetőség van a fizikális és a légzésfunkciós vizsgálatot is elvégezni - az orvos és a beteg megbeszéli a tüneteket, panaszokat, a szakember pedig szükség szerint módosítja a kezelést. A kontrollvizsgálatra a diagnózist követően rendszerint 1-3 hónap múlva, majd fél év elteltével kerül sor. Panasz esetén természetesen a tervezett kontroll időpontjától függetlenül is keressük fel kezelőorvosunkat.