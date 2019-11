Így hat a hideg az asztmás tünetekre

Megfelelően beállított kezeléssel és megelőző intézkedésekkel azonban ezt ki lehet védeni, ennek módjáról beszélt dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, allergológus, a Tüdőközpont főorvosa.

Asztmás tüneteket a hideg időjárás is kiválthat. Fotó: iStock

Télen súlyosbodnak az asztmás tünetek

A téli időszakban az asztmával élőknek fokozott megpróbáltatást jelentenek a betegség fellángolását is előidézni képes légúti fertőzések és a hideg levegő belélegzése.

"Az orron, kevésbé a szájon át belélegzett hideg levegő felmelegedik, és páratartalma optimalizálódik, mire a tüdőbe jut, ez megkönnyíti a légzést. Ha a levegő nagyon száraz és hideg, mint télen, akkor nehezebb felmelegíteni. Amikor a hideg levegő eléri a légutakat, azok összehúzódnak, beszűkülnek. A hideg levegő szárazabb is, mint a meleg, ez tovább rontja a helyzetet: belélegzése kiszáríthatja a légutakat. Ezek a hatások együttesen a légutak görcsét okozhatják, ez az összerándulás pedig asztmás rohamot válthat ki" - magyarázza dr. Potecz Györgyi.

Milyen jelekből ismerjük fel?

A hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma tehát együttesen befolyásolja az asztmás betegek állapotát. A hideg és a száraz levegő köhögést, légszomjat, mellkasi fájdalmat, szorító érzést, nehézlégzést is okozhat. Ezek a tünetek rendszerint rövid idővel a hidegben eltöltött idő után már jelentkeznek és jelentősen javulnak, majd megszűnnek, ha meleg helyre jut a beteg. Súlyosabb asztmában szenvedőknél azonban hosszabb ideig tartó tünetek fordulhatnak elő.

Téli sportok asztmával

Ha valaki asztmás, és télen is szeretne a szabadban például futni vagy síelni, akkor a hideg és száraz levegő miatt intenzívebb panaszokra is számíthat. Testedzés közben gyakrabban lélegzünk szájon át és nem az orrunkon keresztül. A levegő így még kevésbé tud felmelegedni, emellett a fizikai aktivitás miatt többet és gyorsabban is lélegzünk, a légutak még inkább kiszáradhatnak.

Hogyan kezelhető?

Ha azt tapasztaljuk, hogy a külső hőmérséklet csökkenésével az asztmás panaszaink a szabadban egyre intenzívebben jelentkeznek, akkor keressük fel kezelőorvosunkat! Ilyen esetben az addig bevált kezelési tervet módosítani kell. "A kellemetlen tüneteket meg tudjuk előzni, ha a megfelelő gyógyszereket a megfelelő időben használjuk, ezzel a légutak kóros érzékenységét csökkentjük. Így például a sportolásról sem kell lemondani még télen sem, ha tudjuk, hogyan előzhetjük meg az asztmás tüneteket" - mondja a szakember.

A gyógykezelés módosítása mellett az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni, ha hidegben súlyosbodnak az asztmás tüneteink: