Gondolatok, elvárások és érzések is kiválthatnak asztmás rohamot

Létrehozva: 2015. március 25. 15:05 Módosítva: 2019. november 26. 10:25

Komoly pszichoszomatikus tényezők is befolyásolják az asztmás rohamok kialakulását. Az elvárásaink, az emlékeink és az érzelmi beállítódásunk is okozhatnak légzési nehézséget - derült ki egy kutatásból, amiről a Scientific American számolt be nemrégiben.

Az asztmás rohamok fájdalmasak és ijesztőek lehetnek, de kutatók szerint jó néhányat el lehetne kerülni azzal, ha a betegek megváltoztatnák az elvárásaikat. Kutatási eredmények ugyanis azt mutatják, hogy pusztán az a hit, hogy egy szag asztmás rohamot válthat ki, valószínűbbé teszi a fizikai tünetek valóságos megjelenését. Egy kísérletben 17, mérsékelten, de maradandóan



Az asztmás rohamokat az érzelmek is befolyásolják

A kutatók azt találták, hogy azoknál a betegeknél, akik a "gyógyhatású" feliratú üvegcsét kapták, a kilégzett



Asztma Magyarországon az össznépesség 2-3 %-át érinti az asztma. Ha többet szeretne tudni erről a betegségről, itt tájékozódhat! A mostani vizsgálat eredményei nem váratlanok; 2012-ben már készült egy vizsgálat, amely bizonyította, hogy azok a betegek, akik allergén anyagokról készült képeket nézegetnek, 15 százalékkal valószínűbben produkálják az asztmás tüneteket, mint azok, akik nem nézegetnek ilyen képeket. Korábban arra is fény derült már, hogy az



Az eddigi vizsgálatok szerint tehát az A fizikai tüneteket a stressz okozza, nem pedig azok az anyagok vagy tevékenységek, amelyekről a beteg azt hiszi, hogy asztmás rohamot okoznak.



Forrás

