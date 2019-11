Fulladást okozhat a gégeszűkület

Veszélyes lehet a gégeszűkület

Gégeszűkületről akkor beszélünk, mikor a gége átmérője valamely okból csökken, így a bejutó levegő mennyisége is kevesebb lesz.

Pontosan milyen tünetei lehetnek a gégeszűkületnek? Milyen kezelési lehetőségei vannak? Milyen szövődményekkel kell számolni?

Gégeszűkület gyerekkorban is kialakulhat, ebben az esetben egy fejlődési rendellenességlehet a kiváltó oka, de okozhatja a légutakba kerülő idegen test és különböző gyulladásos betegségek is. Felnőttkorban többféle ok is vezethet a betegséghez: balesetek, légutakba kerülő maró anyagok, daganatos állapotok és idegen testek, illetve gyulladásos állapotok is állhatnak a hátterében, de jelentkezhet allergia miatt is.

Fulladást okozhat a kezeletlen gégeszűkület

A tünetek nagyban függenek a gégeszűkület mértékétől és a kialakulás körülményeitől. Szerencsésnek mondható, ha már a szűkület kezdetekor elmegy a beteg hangja vagy bereked, mivel ha ilyenkor panaszaival orvoshoz fordul, van mód a megfelelő kivizsgálásra.

Hogyan kezelhető a gégeszűkület?

A kezelés minden esetben a kiváltó októl függ, bizonyos esetekben gége- vagy légcsőmetszés is indokolt lehet. A gyógyulási esélyek ugyanúgy a kiváltó októl és kezelhetőségétől függnek.

A gégeszűkületről részletes cikket olvashat Betegségek A-Z rovatunkban!