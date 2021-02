Ezeket főzzük, ha megfáztunk

Megelőzésre immunerősítés Mint minden betegség esetében, itt is fontos hangsúlyozni, hogy a legyengült szervezetet hamarabb megtámadják a vírusok, így a nyálkás idő beköszöntével a gyümölcs és zöldséges pultokat is gyakrabban ostromoljuk.

A citrusfélék, a savanyú káposzta, a csipkebogyó, a petrezselyemzöld mind természetes forrásai az immunerősítés első számú vitaminjának, a C-vitaminnak. Reggeli mellé egy pohár frissen facsart narancslé gyermekeinknek is nagy kedvence lesz. A megelőzésben az antioxidánsoknak is nagy szerepe van. Egy marék áfonya , pár szem dió, két kocka étcsokoládé, egy pohár vörösbor, mind nagymértékben tartalmazza a jótékony antioxidánst. És mindemellett ezeket nincs, aki ne szeretné!

Tudta-e? Afokhagymaallicin-tartalmának köszönhetően kitűnő vírus-, baktérium- és gombaölő. Merészebbek 3-4 óránként 1 gerezdet is elropogtathatnak. Kreatívabbak kitűnő forró fokhagymakrémlevest is készíthetnek, amivel az ebédet is megoldhatják.

Folyadék minden mennyiségben

...és beindulnak a zsebkendővel és mézes citromos teával tarkított megfázásos napok, vegyünk erőt magunkon, és gyógyuljunk egy tál forró levessel. A jól bevált házi tyúkhúsleves mellett - gondolva a levertséget és elgyengülést okozó náthára - most egy egyszerűbb fokhagyma-krémlevest ajánlunk.Elkészítési idő: 25 percHozzávalók 4 személyre:1 evőkanál vaj12 gerezd zúzott fokhagyma1 fej vöröshagyma5 dl zöldségalaplé vagy víz1,5 dl zab vagy rizstejszín1 teáskanál citromlésó, bors, szerecsendióA vöröshagymát apróra vágom, a vajon megfuttatom, a zúzott fokhagymákat mellédobom, és amikor már érzem az illatát a zöldségalaplével felengedem. Sózom, borsozom, szerecsendióval fűszerezem, majd tejszínnel dúsítom. A végén egy kis citromlével savanyítom. Fokhagymás pirítóssal tálalom. Megfázás esetén a fokozott folyadékpótlásra is oda kell figyelnünk. A meleg levesek és teák ilyenkor nagy segítséget nyújthatnak, hiszen amellett, hogy segítenek kiizzadni magunkból a vírust, fellazítják a száraz nyálkahártyán örömmel megülő rosszfiúkat is., s naponta többször is fogyasszunk el egy csészényit belőle. Nagyon jó fertőtlenítő hatású, erősíti immunrendszerünket. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások, orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van.