Évekig élt egy golyóval az orrában

Szülei a fiút először 15 éves korában vitték orvoshoz hosszabb ideje jelentkező orrdugulással és csökkent szaglásérzékeléssel. Mint azt a livescience.com írja, az orvosok endoszkópos vizsgálattal hipertrófiás náthát, az orrkagylók duzzanatát mutatták ki nála. Ettől és alkalmanként jelentkező allergiás tüneteitől eltekintve a fiú egészséges volt, nem lehetett megállapítani egyetlen nyilvánvaló okot a panaszok mögött. Végül orrspray-t és antihisztamint írtak fel neki, illetve arra kérték a családot, hogy négy-hat hét elteltével menjenek vissza kontrollvizsgálatra.

Évekig egy, az orrüregébe szorult légpuskatölténnyel élt egy amerikai tinédzser. Fotó: Getty Images

A fiú ugyanakkor sokáig nem jelent meg ezt követően a rendelésen, csupán egy évvel később, akkor már egy újabb tünettel. Arról számolt be, hogy amikor csak kifújja az orrát, mindig egy szúrós, kellemetlen szag tölti be a helyiséget. Rossz leheletre nem panaszkodott, az orrfújáshoz kötődő szagok miatt azonban nagyon zavarban érezte magát. Orvosai CT-vizsgálattal egy 9 milliméter átmérőjű, gömbszerű elváltozást fedeztek fel az orrüregében. Az idegen testnek tűnő tárgyat műtétileg kellett eltávolítani, a beavatkozás során pedig arra is fény derült, hogy egy gömb alakú, fémből készült légpuskatöltény okozta a bajt.

Dylan Z. Erwin, a Texasi Egyetem orvostanhallgatója, az esetről készült, majd a JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery című orvostudományi folyóiratban közzétett tanulmány társszerzője elmondta, az orrba szoruló idegen testek néha valóban kiválthatnak rossz szagokat. Ennek oka, hogy elzárják az orrváladék ürülésének természetes útvonalát, ami a váladék, a belélegzett por és baktériumok felgyülemléséhez vezet. Az így képződött lerakódások nem minden esetben váltanak ki lázat vagy egyéb fertőzésgyanús tünetet, ezért a helyes diagnózis felállítása is nehézkessé válhat.

A mostani esetben az is megnehezítette az orvosok dolgát, hogy a lövedék köré az évek alatt új, egészségesnek látszó szövet növekedett, teljesen befedve azt. "A golyó az alsó orrkagyló alá szorult be. Lényegében olyan szorosan beékelődött oda, hogy egy egyszerű orrfújással lehetetlen lett volna kimozdítani, illetve túl mélyen feküdt ahhoz, hogy könnyen észre lehessen venni" - tette hozzá Erwin. A családdal konzultálva az orvosok azt is kiderítették, hogy a töltény évekkel korábban, a fiú 8-9 éves kora körül került az orrába egy véletlen baleset következtében. Mivel azonban akkor még nem tapasztalt panaszokat emiatt, a szülők nem is aggódtak, így nem vitték el rögtön orvoshoz.

A orrba szoruló idegen testek hosszú távon számos szövődmény kialakulásához vezethetnek. Ezek közé tartoznak az akár az állkapocsra vagy a szemekre is átterjedő fertőzések, illetve a környező csontok károsodása a tartós gyulladás következtében. Fennáll továbbá a kockázat, hogy az érintett esetleg lenyeli a tárgyat. Ezúttal a tinédzser fiú szerencsésen, súlyos komplikációk megúszta a történteket. A műtét után orrszövete megfelelően gyógyult, egyszersmind az orrfújásra fellépő kellemetlen szag sem jelentkezett többé.