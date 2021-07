Élet légmell után: mire kell figyelni?

Légmell kialakulhat traumás sérülés, nagy megerőltetés miatt, de az intenzív növekedés időszakában is előfordulhat. A lehetséges mögöttes okokról és a felépülést követő időszakról dr. Hidvégi Edit gyermek és felnőtt tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa beszélt.

A felépülés nem minden, utána is vigyázni kell légmell esetén. Fotó: Getty Images

Ez történik, ha légmell alakul ki

Légmell során a mellhártya két lemeze közé kerül levegő. A mellhártya tüdőt borító belső lemeze megrepedhet sérülés következtében, de fiataloknál gyakran az intenzív növekedés okozza. Ha hirtelen megnyúlik a kamasz teste, és ez nem egyenletesen történik, akkor a mellhártya tüdőt fedő lemeze elgyengülhet egy bizonyos ponton, és ott kiszakadhat. Kialakulásának szempontjából a magas, vékony fiatal fiúk a legveszélyeztetettebbek, illetve az idős tüdőtágulásos (COPD-s) betegek.

Ilyen tünetekről ismerhető fel

A légmellnek több jellegzetes tünete is van, ilyen például a hirtelen jelentkező, éles, szúró mellkasi fájdalom (amely legtöbbször a tüdőcsúcsnál érezhető), a köhögés, illetve a terheléskor tapasztalható nehézlégzés.

Életveszélyes is lehet

A betegek nagy részénél kórházi kezelés mellett spontán gyógyul, de a légmell életveszélyes is lehet, ha nagymértékű a kiterjedése, vagy feszítő légmell alakul ki a nagy levegőmennyiség miatt. Ennek következtében már az ép tüdőfelület is károsodhat, a tüdő teljes összeesése is bekövetkezhet. A kezelés során a felesleges levegőt eltávolítják, illetve ezt szükség szerint megismétlik. A betegek többsége ezt követően teljesen felépül, ha mégsem, akkor műtétre lehet szükség.

Erre kell figyelni a felépülést követően

A felépülést követő időszakban kerülni kell a mellűri nyomás fokozódásával járó erős fizikai megterhelést, emiatt a súlyemelés és a mélytengeri búvárkodás nem javasolt. A futás viszont megengedett, csakúgy, mint a kis súlyokkal végzett erősítő edzés. A fúvós hangszerek használata nem ajánlott, de az erős hanghatásokat is jobb kerülni, például koncerteken, mert a tüdő beleremeghet. Mivel a nyomáskülönbség miatt a légmell kiújulhat, repülőút előtt érdemes konzultálni tüdőgyógyásszal.