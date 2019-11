Dohányzik és gyakran köhög? Nagy lehet a baj

A gyakori köhögés nemcsak a dohányzás természetes velejárója, hanem akár egy krónikus légúti betegség, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) első tünete is lehet. A részleteket Dr. Dózsa Izabella tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa ismerteti.

Köhögéssel kezdődik, de fulladás lehet a COPD vége. Fotó: iStock

Több embert érint, mint a tüdőrák

A dohányzás által okozott légúti betegségek kapcsán a legtöbbször csak a tüdődaganatra gondolunk, pedig a COPD sokkal több embert érint, mint a tüdőrák. A WHO előrejelzései szerint 2030-ra ez lehet a harmadik leggyakoribb halálok. A betegség rohamos terjedésében nagy szerepet játszik az is, hogy a betegek 90 százaléka dohányos vagy passzívan szívja a füstöt.

Jellemző tünetek: nehézlégzés, légszomj

nem múló köhögés

krákogás

fokozott váladékképződés a hörgőkben

A tüdőráktól jobban félnek a betegek, ám a tüdőszűrés fontossága is jobban elterjedt a köztudatban. Arról azonban már kevesebb dohányos hallott, hogy - különösen 40-45 év felett - évente részt kellene vennie légzésfunkciós vizsgálaton. A COPD ugyanis így diagnosztizálható - magyarázza a szakember. A légzésfunkciós vizsgálat gyors és teljesen fájdalmatlan. Egy befúvó készülékbe kell kilélegezni a szakember utasításainak megfelelően. COPD esetén a légutak beszűkülnek, emiatt a kilégzés megváltozik. Ezt az eltérést a légzésfunkciós vizsgálat egyértelműen mutatja.

Fokozatosan romló tünetek

Kezelés nélkül a COPD természetes lefolyása révén állandósuló és súlyosbodó tüneteket, majd nehézlégzést, és akár fulladást is okozhat. A kezdetben csak terhelésre jelentkezik fulladásérzés és nehézlégzés, ám idővel már nyugalomban is érezhetőek a panaszok, amelyek mellé gyors kimerülés és erős fáradtság társul.

Ha abbahagyjuk a dohányzást, nagyon sokat javít a betegek állapotán. Az is fontos, hogy a páciens mielőbb elkezdje a gyógyszeres kezelést is, így ugyanis csökkenthető a hörgők gyulladása és enyhíthető a köhögés. A javulást a légzésfunkciós értékek is alátámasztják majd a kontroll vizsgálatok alkalmával.