Az asztmások ezért ne dohányozzanak

A dohányzás azasztmaegyik fő rizikófaktora, meglévő betegség esetén pedig közismerten rontja a betegek állapotát. Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa az asztma és a dohányzás kapcsolatáról, illetve a leszokás egyik fontos előnyéről foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Ezért fokozottan veszélyes a dohányfüst az asztmásokra

A dohányzás mindenki egészségére nézve káros, de asztmások esetében még inkább kerülendő lenne. Mind az aktív, mint pedig a passzív dohányzás trigger, vagyis a tüneteket fokozó, felerősítő tényező a betegek számára.

A cigarettában közel 600 összetevő található. Ha meggyújtjuk, az égése során több mint 7000 vegyszer keletkezik, ezek közül 69-ről tudjuk, hogy rákot okozhat. A füst belélegzése gyulladást idéz elő, emiatt a légutak beszűkülnek. Fokozódik a nyálkahártya váladéktermelése - ez magyarázza a gyakori hurutos, köpetürítéssel járó "dohányos" köhögést. A füst károsítja a légutak tisztaságáért felelős, nyálkahártyát borító csillószőröket.

Asztmásoknak különösen ártalmas a dohányzás. Fotó: Getty Images

Milyen tüneteket okoz a dohányfüst belélegzése?

Akár aktív, akár passzív dohányzás történik, az asztmás légutakban jelen lévő krónikus gyulladás a füst belélegzésének hatására fokozódik, a légutak beszűkülnek, és a nyálkahártya által több váladék termelődik. Emiatt köhögés, zihálás, nehézlégzés és mellkasi szorító érzés jelentkezhet.

A passzív dohányzás is ártalmas

Akár az asztmás beteg maga gyújt rá, vagyis aktív dohányzás történik, akár csak belélegzi a környezetében dohányzók füstjét, jelentkezhetnek nála az említett tünetek. Sőt, a passzív dohányzás kapcsán nagyobb eséllyel lélegezzük be az égő cigaretta vagy szivar végén áramló füstöt, ami még több egészségre veszélyes anyagot tartalmaz, mint ami a füstszűrőn keresztül jut át.

Kevesebb gyógyszerrel is elérhető a tünetmentesség

A dohányzás egy folyamatos irritáció az amúgy is krónikusan gyulladt asztmás légutak számára. A kedvezőtlen hatások kompenzálására még több gyógyszerre van szükség, hogy a betegség tünetei ne súlyosbodjanak, és hogy az asztmás rohamot meg lehessen előzni. Dr. Potecz Györgyi elmondta, hogy az asztma kezelése úgynevezett lépcsős kezelési elv szerint történik. Ez azt jelenti, hogy a beteg számára úgy állítják be a szükséges gyógyszereket, hogy elérjék a tünetmentességet. Ha egy ilyen plusz triggert, mint a dohányfüst, ki lehet iktatni, a beteg idővel várhatóan kevesebb gyógyszerrel is tünetmentes lehet.

Ha a leszokás mellett döntünk, keressük fel tüdőgyógyász kezelőorvosunkat, aki a leszokásban is segítséget tud nyújtani, illetve nyomon követi az asztmás tünetek változását, és az aktuális állapotnak megfelelően állítja be a szükséges gyógyszereket.