Mi az a mellhártyagyulladás?

A mellhártya két lemezzel rendelkezik, az egyik a tüdőt borítja, a másik a mellkas belső felét. A köztük lévő folyadék biztosítja a lemezek szabad mozgását légzéskor. Ha mellhártyagyulladásról beszélünk, ez a folyadék megszaporodik, gennyessé válik, sőt, akár össze is nyomhatja a tüdőt.

Mindez komoly veszélyeket rejt magában, hiszen a tüdő teljesen össze is eshet, így életveszélybe kerülhet a beteg. A gyulladás átterjedhet a hasüregre is, így hashártyagyulladást is okozhat.

Mik a mellhártyagyulladás tünetei?

A betegségnek két formája van: a száraz és nedves mellhártyagyulladás. A száraz változat esetén a folyadékgyülem még nem érte el a kritikus pontot, tehát a lemezek még nem távolodtak el egymástól, azonban a lemezeket fedő lepedék összedörzsölődik, ezáltal komoly fájdalmat okozva a betegnek. Ugyanez afájdalomigaz a mellhártyagyulladás gyógyulására is. Tüsszentéskor, légzéskor ez a fájdalom fokozódik. A fájdalom a folyadékmennyiség növekedése következtében csökken.

Mellhártyagyulladás esetén az erős fájdalom légzéskor fokozódik

A nedves mellhártyagyulladás során már nem csak a fent említett fájdalom érezhető: a sok folyadék beszűkíti a tüdőt, így feszülő érzés, légszomj, fulladás is társulhat a már meglévő tünetek mellé.

A nehézlégzésen kívül láz is kísérheti a betegséget, de jellemző az étvágytalanság, bágyadtság is. Ha a betegség tüdőgyulladáshoz társul, gyakoriak a megfázásos tünetek is, mint az orrfolyás, köhögés, tüsszögés vagy torokfájdalom.

Mire utalhat még a mellkasi fájdalom?

Hogyan kezelhető a mellhártyagyulladás?

Ahhoz, hogy az orvos megbizonyosodjon arról, biztosan ezzel a betegséggel van dolgunk, mindenképpen mellkasröntgent rendel el. Ezt követően a felgyülemlett folyadékot mellhártyacsapolással távolítja el, mely jelenthet egyszeri alkalmat, de előfordulhat, hogy a folyamathoz használatos csövet bent hagyják és folyamatosan csapolják a folyadékot. A kezelés hosszan tart, akár hónapokig is elhúzódhat.

A kezelés elengedhetetlen, hiszen egy súlyos mellhártyagyulladás halálhoz is vezethet.