A futás utáni köhögés az asztma tünete is lehet

Elhúzódó köhögéssel orvoshoz!

Az elhúzódó köhögés még nem biztos, hogy aszmtát jelent

Légszomj, fulladás

Mindenképpen meg kell azonban fogadni, hogy ha bármilyen, feltétlenül meg kell mutatni orvosnak.Krónikus köhögést okozhat többek közöttreflux, gyógyszer-mellékhatás, lehet akár szív- vagy pszichés eredetű is. Szerencsére ritkábban van hátterében a tüdő légzőhámjának sérülésével járó betegség,Még ha nincs is komolyabb oka, a tartós és erős köhögésnek lehetnek káros hatásai, ezért csillapítása nem elhanyagolandó , ahhoz pedig nem árt tudni, mi okozza. Köhögésnél a mellkasi nyomás 300 Hgmm-re is nőhet. Ez akadályozhatja a nyálka egészséges továbbítását a külvilág felé, vagy a hasűri nyomás fokozásán keresztül. Főként kisgyermekes szülők tapasztalhatják, hogy a köhögési rohamok némely kicsinél hányásba torkollanak, pedig gyomorrontásnak semmi nyoma. Tíz erős köhögésből álló roham még normálisnak tekinthető, ennél erősebb köhögés azonban már mindenképpen csillapítandó.Az oxigén a tüdőn keresztül jut a vér vörösvértestjeibe, s velük szállítódik a legkülönbözőbb szervek sejtjeihez. Bizonyos szervek sejtjei, így például az agyban lévők különösen érzékenyek az oxigénhiányra, amit az idegrendszer is "árgus szemekkel" figyel. A sejtszintű oxigénhiányt - a fokozott igénybevételt, sportot kivéve - az ember légszomjként éli meg, legyen a hiba a légző- illetve keringési szervrendszer bármely pontján., amit az asztma mellett még nagyon sok betegség (vérszegénység, krónikus obstruktív tüdőbetegség, COPD, tüdőgyulladás, tüdőödéma, -embólia, daganatos megbetegedés, szívelégtelenség, - infarktus és egyéb szívbetegségek is előhozhatnak. A légszomj ellen a szervezet többek között a légzés intenzitásának fokozásával próbálkozik, ami fokozott köhögéshez, fulladáshoz vezethet, ha ezzel nem sikerül ellensúlyozni a rendellenes működést.