Ezt jelzi, ha sokat tüsszögünk túrázáskor

Attól függően, hogy ki melyik penészgomba fajra allergiás, nemcsak a lakásban, hanem a szabadban is lehetnek tünetei - figyelmeztet dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa. A szakember a tünetek mellett a kezelési módokról is beszélt.

Ősszel szívesen kirándulunk a szabadban, az esős, párás idő és a jellegzetes színes avar azonban kellemetlen meglepetéseket is okozhat. A nedves környezet kedvez a penészgomba megjelenésének, ami az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Kültéren a Cladasporium és az Alternaria fajokhoz tartozó gombák spórái okoznak panaszokat. Ezek rothadó vegetáción élnek, így elsősorban az avarban találkozhatunk velük nagyobb mennyiségben. Penészgomba allergiások számára a manapság közkedvelt talajtakaró, a mulcs sem jó választás, mivel a nedves környezetben a gombák könnyen megjelenhetnek.

Ilyen tüneteket okoz a penészallergia

Egyéni érzékenységtől függően különböző erősségű tünetek jelentkezhetnek. Valakinél tüsszögőroham alakul ki az erdőben, orrfolyással, orrdugulással, mások szemtünetekre, viszketésre is panaszkodhatnak, de súlyosabb esetben akár asztmatikus tünetek: sípolás, nehézlégzés, köhögés is jelentkezhet.

A penészgombák nem csak a lakásban okozhatnak kellemetlenségeket. Fotó: Getty Images

Mit tegyen, aki gyanítja, hogy allergiás a penészre? Teljes bizonyosságot csak a fül-orr-gégészeti kivizsgálás, a tünetek átbeszélése és az allergiavizsgálat adhat - mondja dr. Moric Krisztina. Ha bebizonyosodott, hogy penészallergia okozza a tüneteket, akkor személyre szabott kezelést állítanak neki össze. Ez lehet tüneti kezelés, például antihisztaminnal, orrspray és szemcsepp használatával, de a tartós terápia, az allergén specifikus immunterápia lehetőségét is érdemes mérlegelni - vélekedik a szakember. Hozzátette azt is: allergiás tünetek esetén ne halogassuk a kivizsgálást! Ezek a panaszok ugyanis nem pusztán bosszantóak, de a tartós orrnyálkahártya-gyulladás következtében fogékonyabbá válunk a légúti betegségekre, a kezeletlen allergia mellett tehát gyakrabban betegeskedhetünk, szövődményként pedigasztmais kialakulhat.