A felső légúti allergiák legjellemzőbb tünetei a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás és orrviszketés. A tünetek a szabadban - strandolás, kirándulások alkalmával - gyakran rosszabbodnak, ha pedig ez nem lenne elég, az érintettek sokszor még éjszaka sem tudják kipihenni magukat. A különféle orrcseppek és orrspray-k szerencsére hatékony segítséget tudnak nyújtani orrdugulás ellen, és használatuk általában gyors megkönnyebbülést hoz, ám egyáltalán nem mindegy, hogy a problémánkra milyen típusú készítményt választunk. Orrspray-ből többféle is létezik, eltérő hatóanyaggal, és egyáltalán nem biztos, hogy ami másnál bevált, az nálunk is működni fog.

Egyáltalán nem mindegy, milyen típusú készítményt választunk. Fotó: Getty Images

Különféle bajokra különféle orrspray

Ma már igen széles választékban sorakoznak a patikák polcain a különféle orrspray-k: ember legyen a talpán, aki ránézésre el tudja dönteni, vajon számára melyik lenne a megfelelő. A következőkben bemutatjuk a leggyakrabban előforduló orrspray-típusokat és azt is elmagyarázzuk, hogy miben különböznek egymástól.

Érösszehúzó orrspray. Az érösszehúzó vagy más néven nyálkahártya-lohasztó orrspray-k leginkább a náthás tünetek kezelésében tehetnek jó szolgálatot. A működési elvük a nevükben is benne van: az orrnyálkahártya ereit húzzák össze, ezzel tudják enyhíteni az orrdugulást. Az olyan allergiás tüsszögésre és orrfolyásra azonban nem hatnak. Azt is fontos tudni, hogy bár ezekkel az orrspray-kkel az orrdugulást jól lehet kezelni, ám csak a megadott ideig - általában 5-7 napig - szabad használni őket. Ennél hosszabb idő után szövődményeket és függőséget okozhatnak, vagy károsíthatják az orrnyálkahártyát.

Antihisztamin-tartalmú orrspray. Az antihisztamin-tartalmú orrspray-k kifejezetten az allergiás tünetekre hatnak. Az antihisztamin a szervezetben az allergiás reakció során felszabaduló hisztamin ellen hat, és közvetlenül az orrnyálkahártyán fejti ki hatását. A legtöbb allergiás tünetet - mint a tüsszögést, orrfolyást és orrviszketést - sikeresen lehet velük kezelni, de fontos szem előtt tartani, hogy ezek az orrspray-k az orrdugulást nem csökkentik.

Szteroid orrspray. A szteroid orrspray-k vénykötelesek és az orrnyálkahártya gyulladását mérséklik, ami által tartósan enyhítik az orrdugulás tüneteit. Szteroidtartalmuktól nem kell tartani, mert az helyileg, az orrnyálkahártyáról szívódik fel, így nem kerül belőle nagy mennyiség a szervezetbe. A szteroid orrspray hónapokon át biztonsággal használható.

Sóoldatos orrspray. A sóoldatok és a tengeri sós készítmények mechanikusan kimossák az orrból a váladékot. A bennük lévő tengeri só nem pusztán nátrium-kloridot tartalmaz, hanem többféle nyomelemet is (pl. vas, réz, mangán, cink), amelyek az irritált orrnyálkahártya egészséges működésének helyreállításában is segítenek. Léteznek készítmények, amelyekben csak tengeri só van, és vannak olyanok is, amelyek azt egyéb hatóanyaggal kombinálva tartalmazzák. Ezeket a termékeket bátran lehet használni az allergiás tüneteinkre, nagy előnyük, hogy nincs mellékhatásuk, túladagolásuk nem lehetséges, ráadásul olyan gyakran és olyan hosszú időn keresztül alkalmazhatók, ahogyan arra szükség van.

Miért válasszuk a Reventil orrspray-t?

A Reventil orrspray-t különleges, klinikailag igazolt hatású ectoin-tartalma teszi egyedülállóvá. Az ectoin egy speciális, nagy vízmegkötő képességgel rendelkező, természetes eredetű molekula, amely képes a sejteket határoló membrán szerkezetét megóvni a környezet károsító hatásaitól.

Az ectoin védi az orrnyálkahártyát a környezeti tényezők, így például az allergének károsító hatásaitól és emellett elősegíti az orrnyálkahártya mielőbbi regenerálódását, gyógyulását. Vízmegkötő képessége révén védi a nyálkahártyasejteket a kiszáradástól. A 100 százalékban természetes eredetű Reventil orrspray az ectoin mellett hipertóniás tengervizes oldatot is tartalmaz, amely el tudja távolítani a gyulladást okozó allergéneket is. A Reventil orrspray-t naponta többször is alkalmazhatjuk, nem okoz függőséget és minden korosztály bátran használhatja. Vény nélkül kapható a patikákban.