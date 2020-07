A szénanáthások 5 típusa

Az ignoráló

Évek óta szenved: az év egy adott szakaszában jelentkeznek a tünetei, így nagy valószínűséggel pollenallergiás, de erről egyszerűen nem vesz tudomást. Gyógyszerről, szteroid orrsprayről hallani sem akar, inkább átvészeli azt a pár hetet vagy hónapot, amíg az allergén növény virágzása tart.

Mire számíthat?

Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy a legrosszabb, amit tehetünk, ha semmilyen módon nem kezeltetjük az allergiát. Ez ugyanis nem csupán az életminőséget rontja, hanem a kezeletlen allergia súlyosbodhat is, ami újabb allergiák vagy akárasztmakialakulásához vezethet.

Az öndiagnoszta

Leginkább az internetről és saját, esetleg ismerősök tapasztalataiból tájékozódik betegségéről. Állítja, hogy az allergia nem komoly dolog, éppen ezért nem is fordít jelentősebb figyelmet rá. Ha tünetei jelentkeznek, a patikából szerzi be a szükséges gyógyszereket.

Mire számíthat?

Az allergia kezeléséhez pontosan ismerni kell a beteg tüneteit, illetve hogy mire allergiás. Ehhez első lépésben allergiavizsgálatot kell végezni. "Nincs két egyforma allergiás beteg, a személyre szabott kezelés során pedig egyaránt alkalmazunk vény nélkül és vényre kapható gyógyszereket. Az optimális kezelés érdekében a tünetmentességhez tehát szükséges időnként az orvosi kontroll" - mutatott rá a szakember.

A legrosszabb, amit allergia esetén tehetünk, ha nem foglalkozunk a tünetekkel

Az orrcseppfüggő

Ő az allergiás beteg speciális típusa. Lehet, hogy nemcsak pollenszezonban, hanem egész évben is kínozza az állandó orrdugulás, de ennek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. Gyors megoldást keres, ráadásul talál is a vény nélkül beszerezhető, nátha esetén is használatos nyálkahártya-lohasztó szereknek köszönhetően. Éveken át akár havonta többet is elhasznál anélkül, hogy pontosan tudná, mi okozza az orrdugulást.

Mire számíthat?

A recept nélküli, nátha esetén gyors segítséget nyújtó orrspray használata csak egy héten át javasolt, az előírt napi dózisban. Ennél tovább - különösen hónapokig, évekig - alkalmazva akár az orrnyálkahártyát is tönkreteheti, szaglásvesztést vagy kizárólag műtéttel kezelhető orrkagyló-megnagyobbodást okozhat. Tartós orrdugulás esetén fontos a fül-orr-gégészeti kivizsgálás, mert akár lakáson belüli allergén, orrpolip vagy orrsövényferdülés is okozhatja. Ha valóban allergia áll a hátterében, akkor a hosszú időn át biztonsággal használható szteroidos orrspray felírása javasolt.

A tudatos

Évről évre konzultál allergológusával. Már az allergén növény virágzását megelőzően felkeresi kezelőorvosát, hogy a szükséges gyógyszereket beszerezze. Ha ezeket nem érzi elég hatásosnak, esetleg egyéb allergiás tünete jelentkezik, akkor felkeresi orvosát, aki a tünetei függvényében módosítja a terápiát.

Mire számíthat?

Odafigyelésének, jól beállított kezelésének köszönhetően képes kontrollálni betegségét, pollenszezonban tünetmentes maradhat. A rendszeres orvosi kontroll biztosítja, hogy minden szokatlan tünetet és változást idejében fel lehessen ismerni és egyben kezelni is.

A hosszú távra tervező

Idegenkedik az évek óta tartó gyógyszerszedéstől, nem akar az évnek azonos szakaszában hónapokig több tüneti szert használni, netán nem is érzi hatásukat kielégítőnek. Tart az allergiás asztma megjelenésétől vagy - enyhe asztma esetén - súlyosbodásától. Gyermeke allergiás, az iskolában pedig nehezére esik a tüneti szerek használata.

Mire számíthat?

Az allergén immunterápia jelenleg az egyetlen, amely képes tartósan megszüntetni az allergiás tüneteket. Már gyermekkortól alkalmazható, a hatóanyag a szájnyálkahártyáról szívódik fel. Ehhez naponta egy alkalommal kell a nyelv alá cseppenteni vagy a tablettát a nyelv alá helyezni. A kezelés alatt a beteg szervezete hozzászokik ahhoz az anyaghoz, amely korábban a tüneteit okozta, így végül allergiás tünetei nem jelentkeznek. A teljes kezelés ideje három év, de már az első évben jelentős javulásról számolnak be, akik elkezdték.