A lázcsillapítás leghatékonyabb módjai

Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb értéket kapjuk, érdemes betartani néhány alapszabályt. Ha a szánkban szeretnénk megmérni testhőmérsékletünket, akkor evés, ivás, dohányzás vagy meleg fürdő után legalább negyedórát várjunk, ezek ugyanis módosíthatják az eredményt. Ha letelt a 15 perc, helyezzük a lázmérőt a nyelvünk alá. Itt két kis pont található, ezek az úgynevezett hőzsákok. Ha a nyelv alatti "zsebekben" mér a lázmérő hegye - jobb vagy bal oldalon -, akkor közelebb van az erekhez, így nagy valószínűséggel pontosabb értéket kapunk, mintha a szájpadlásunkon mérnénk. Az fontos, hogy hőmérőt ne a fogunkkal, hanem az ajkainkkal tartsuk a helyén, közben pedig az orrunkon át lélegezzünk. Az eszközt használat után hideg, szappanos vízzel vagy alkohollal tisztítsuk le.

Nem kell azonnal csillapítani a lázat. Fotó: iStock

Mit tegyünk láz esetén?

Aláznem betegség, hanem egy tünet. A rövid ideig tartó magasabb hőmérsékletnek jó hatásai is lehetnek: néhány kórokozó elpusztul, a fehérvérsejtek viszont gyorsabban szaporodnak, így a betegség rövidebb idő alatt leküzdhető. A szakemberek ezért nem ajánlják, hogy azonnal csillapítsuk a lázunkat.

Az evést nem kell feltétlenül erőltetni, viszont nem szabad elfeledkezni a hidratálásról. Igyunk sok hígított gyümölcslét, fűzfakéreg- vagy hársfateát, de akár szopogathatunk jégkockát vagy fagyasztott gyümölcsöt is. A hidegvizes borogatás, valamint a hónalj és az ágyék nedves szivaccsal való átdörzsölése is segíthet lejjebb vinni a lázat. A test többi részét pedig takarjuk be rétegesen. Ha túl melegünk lenne, dobjunk le egy réteget, de ha fázunk, vegyük vissza.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a láz mellett fej- és nyakfájdalom, súlyos köhögés, hányás, tartós hasmenés, légzés közben fellépőfájdalomvagy légzési nehézség is jelentkezik, haladéktalanul forduljunk orvoshoz! Akkor is keressük fel háziorvosunkat, ha a láz mellé arcfájdalom, sárga vagy zöld orrváladék, bőrkiütés, véraláfutás, esetleg vérzés társul. Ha 38 Celsius-foknál magasabb lázunk van, de semmilyen otthoni praktikával sem tudjuk lejjebb vinni, vagy ha 39,5 foknál magasabb értéket mértünk, mindenképpen keressük fel háziorvosunkat vagy hívjuk ki az ügyeletes orvost!

Forrás: prevention.com