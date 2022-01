Zöld hályog: ezt kell tudni a lézeres kezelésről

A glaukómának számos formája létezik. Ezek közül többet a szemnyomás jelentős megemelkedése okoz, más típusoknál viszon súlyosbító tényezőként van jelen a túl magas szemnyomás, amely így felgyorsíthatja a látásromlást. A kezelés elsődleges célja tehát minden glaukómatípusnál a szemnyomás kellően nagymértékű csökkentése.

A szemnyomás csökkentésének fő irányai

Nyitott zugú zöld hályog esetén a részletes kivizsgálás részeként meg kell határozni a szemnyomást a nap különböző időszakaiban, mivel a szemnyomás jelentős napszaki ingadozást mutathat. A kezelési tervet az emelkedés nagysága és a megcélzott alacsony érték együttes figyelembe vételével kell elkészíteni. A hagyományos megközelítésben elsőször szemcseppet kell kipróbálni. Ha ez nem vezet kellő eredményre, akkor a csarnokvíz elfolyása lézeres kezeléssel fokozható, ami a szemnyomás jelentős csökkenését eredményezheti. Szükség esetén szemnyomást csökkentő műtéti beavatkozásra is sor kerül - ismertette Prof. Dr. Holló Gábor, a Szemészeti Központ szemész szakorvosa, glaukómaspecialistája.

Noha ma már számos szemcsepp áll rendelkezésre a szemnyomás csökkentésére, a fejlett világban a kezelési irányok megváltoztak. A cseppentés - főként ha a nap különböző időszakában több szemcseppet is kell alkalmazni - megnehezíti a mindennapi életet, és gyakran el is feledkeznek róla a betegek. Ez végül a szemnyomás megemelkedéséhez és a zöld hályog (megfelelő nyomáskontrollal elkerülhető) romlásához vezethet. Ma már nyitott zugú glaukóma esetén korán, akár első kezelésként is korszerű lézert alkalmaznak, amely jelentősen javítja a beteg életminőségét.

Zöld hályog esetén sokat segíthet a korszerű lézerkezelés. Fotó: Getty Images

Lézerkezelés nyitott csarnokzugú zöld hályog estén

A lézerrel a csarnokzugot kezelik: ez az a terület a szivárványhártya külső széle és a szaruhártya között, ahol a szemből a csarnokvíz elvezetődik. Zöld hályog esetén ez az elvezetés csökken, ami miatt a szemnyomás megnő. Ezt normalizálja a lézer kezelés (trabekuloplasztika). A korábbi évtizedekben erre a célra hőhatáson alapuló (fotokoagulatív) lézert használtak. Magyarországon még mindig döntően ezt kezelést alkalmazzák, a hőhatás azonban hegesít, ami közép és hosszú távon rontja a csarnokvíz elvezetését, és a szemnyomás megemelkedését okozza.

A korszerű, szelektív lézeres trabekuloplasztika (SLT) során viszont már más lézerfényt használnak, emiatt a kezelt csarnokzug csarnokvíz-elvezetése megnő, a szemnyomás pedig csökken, a késői hegesedés viszont nem alakul ki. További előny, hogy az alacsony kezelési energia miatt a kezelés nem fájdalmas, nem is érezhető. A szelektív lézer trabekuloplasztikát ma már számos nyitott zugú zöld hályog esetén első kezelésként alkalmazzuk. A korszerű lézerkészülékek a nyitott zugú zöld hályog kezelését és a zárt csarnokzugú glaukóma ellátását egyaránt lehetővé teszik, mivel kétféle lézerüzemmódban használhatók.

A szemészeti ellátásban és a szemről írt ismeretterjesztő írásokban gyakran jelennek meg olyan szakkifejezések, amik a legtöbb embernek nem sokat mondanak. A szem betegségeinek és azok kezelési módszereinek megértéséhez viszont érdemes tisztában lenni legalább néhány alapfogalommal.

Lézerkezelés zárt csarnokzugú zöld hályog esetén

Elsődleges zárt zugú glaukómában a szemlencse akadályozza a pupilla területében a csarnokvíz előreáramlását. Emiatt nyomáskülönbség alakul ki a szivárványhártya hátsó és elülső oldala között. Ez az oka annak, hogy a szivárványhártya előretolódik, amivel elzárja a csarnokzugot. Ekkor a csarnokvíz nem képes elhagyni a szemet. Emiatt a szemnyomás nagyon jelentősen megemelkedik, akár glaukómás roham is kialakulhat. Az úgynevezett YAG lézerrel a szivárványhártyát egy apró pontban, pillanatszerű kezeléssel, fájdalmatlanul átlyukasztják (iridotómia), aztán a csarnokvíz a nyíláson át előreáramlik, ami megszünteti a nyomáskülönbséget, és a csarnokzug megnyílik. A szemnyomás (ha korábban szöveti összenövések nem alakultak ki az összefekvő rétegek között) a lézerkezelés hatására normalizálódik. A kezelés a csarnokzug-elzáródás (és a következményes zöld hályog) megelőzésére is alkalmas olyan szemeken, amelyek alkatilag hajlamosak zárt zugú glaukóma kialakulására.

Bár nem zöld hályogos kezelés, de érdemes megemlíteni, hogy ugyanezzel a lézerrel nagy pontossággal tudják átvágni a szürkehályog-műtét után kialakult utóhályogot, ami által a látás élességét visszaállítják. A YAG lézeres kezelések hatása egy életre szól, hatásvesztés nincsen, ismétlés nem szükséges.

Hogyan történik a kezelés?

Mind a szelektív lézeres trabekuloplasztika, mind a YAG lézeres kezeléstípusok ambuláns beavatkozások. A beavatkozás mindkét üzemmódban helyi érzéstelenítésben, ülő testhelyzetben történik. Maga a kezelés rövid időt vesz igénybe, az előkészítés azonban csaknem egy órás. Egyes esetekben előzetes pupillaszűkítő csepp cseppentésére is sor kerül. Szükség esetén átmeneti, többletszemnyomás-csökkentő cseppet és/vagy tablettát is kap a beteg a kezelés előtt. A kezelőorvos egy speciális kontaktlencsét is helyezhet a kezelendő szem felszínére, amin át megtörténhet a fájdalmatlan kezelés.

Mire figyeljünk a lézerkezelés után?

A kezelést követően a látás néhány órán át homályos marad. Ez nem a lézerkezelés, hanem az előkészítés következménye, hiszen a pupilla szűkítése és a kezelő kontaktlencsében alkalmazott sűrű folyadék átmenetileg homályossá teszi a látást. Ezért a kezelés után jármű vezetése és más balesetveszélyes tevékenység végzése tilos. A kezelés utáni hétben az előírt gyulladás- és szemnyomáscsökkentő cseppkezelést kell alkalmazni, illetve meg kell jelenni a kontrollvizsgálaton. Összességében a korszerű, ambuláns glaukómaellenes lézerkezelések jelentősen javítják a zöld hályogos beteg életminőségét, és egyes intézetekben már Magyarországon is hozzáférhetőek - emelte ki a glaukómaspecialista.