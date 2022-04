Rövidlátó generációk

A rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. 2000-ben Közép-Európában a népesség 20,5 százaléka rendelkezett myopia fénytörési hibával. Ez az arány 2020-ra 34,6 százalékra növekedett és 2050-re előreláthatólag elérjük a 54,1 százalékot. És a probléma egyre több gyermeket érint.

Ideális esetben a kisgyerekek 3-6 éves korig nem használnának okostelefont, és iskoláskorba érve sem töltenének napi másfél-két óránál több időt képernyő előtt, mert a mesterséges fények, az éjszakába nyúló okostelefonozás, videójátékozás nagyban hozzájárul a rövidlátás kialakulásához.

A kisgyermekkorban jelentkező, úgynevezett korai rövidlátás mellett gyakori a serdülőkori rövidlátás is. Ennek az az oka, hogy 14-15 éves korban hirtelen kezdenek el nőni a fiatalok és a szemtengely, illetve a szemüreg hossza is növekszik. Ha ez nincs arányban, akkor az akár drasztikus látásromlást is okozhat.

h i r d e t é s

Mi okozza a rövidlátást?

A myopia (azaz a rövidlátás) mára sajnos, már igazi népbetegséggé nőtte ki magát. Előfordulása a világ társadalmaiban rohamosan növekszik, és ezért a kutatások szerint a közelre tekintést igénylő tevékenységekkel töltött idő elmúlt években tapasztalt drasztikus növekedése a legfőbb felelős!

A szem fénytörési hibái a szemgolyó fejlődése során, leginkább gyermekkorban kezdődnek el. A modern társadalmakban a leggyakoribb fénytörési hiba a myopia, azaz a rövidlátás, amelynek hátterében anatómiai tényezők állnak: a szem törőereje (dioptriája) és a szemgolyó hossza nem arányosak egymással. Myopia esetén a fénysugarak nem a retinán, hanem előtte fókuszálódnak, ezáltal állandó homályos látást okoznak távolra tekintéskor, de közelre tekintéskor a látás továbbra is éles marad.

A myopia tünetei gyermekeknél

A rövidlátás kialakulásakor számos árulkodó tünetet lehet megfigyelni: ha gyermekünk gyakran panaszkodik fejfájásra, hunyorog távolba tekintéskor, koncentrációs nehézségei vannak, fáradékony és az iskolai teljesítménye is romlik, érdemes látásromlásra gyanakodni. Az iskolába járó gyerekeknél ajánlott letesztelni, hogy 30 centiméteres távolságból megy-e az olvasás - nem hajolnak-e túlságosan közel a könyvhöz, füzethez -, és öt méterről felismerik-e a látóélességet vizsgáló tábla feliratait, jelzéseit.

A gyermekkori myopia egyszerű vizsgálattal diagnosztizálható, kezelésére a HOYA a világon elsőként fejlesztett ki egy olyan szemüveglencsét, amely nagy hatékonysággal képes lelassítani a rövidlátó gyerekek látásromlásának növekedési ütemét.

A magyar piacon 2021. augusztus 1. óta elérhető forradalmi szemüveglencse az elvégzett klinikai kutatások szerint akár 60 százalékkal képes lelassítani a rövidlátó gyerekek látásromlásának növekedési ütemét. Ezt a hatást a hongkongi Polytechnik Egyetemmel közösen kifejlesztett egyedülálló technológia és a szemüveglencsében elhelyezkedő, méhkaptár alakú apró lencseszigetek speciális elosztása fejti ki. Ez a speciális lencsekialakítás lehetővé teszi, hogy a lencsével a rövidlátó gyerekek élesen és jól lássanak, miközben a rövidlátás növekedési üteme is lassul, ily módon a dioptriájuk jóval kisebb mértékben növekszik.

További információk és Miyosmart látásszakértő optikák: www.miyosmart.hu