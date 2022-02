Mit tegyünk, ha bent felejtjük éjszakára a kontaktlencsét?

A kontaktlencsék hordásának is megvannak a maga nagyon fontos szabályai, amelyeket lényeges betartani annak érdekében, hogy megőrizzük szemeink egészségét. Rebecca Stoner, az egyik neves kontaktlencsegyártó cég szakértője a healthista.com magazinnak beszélt arról, hogy melyek ezek a szabályok.

Éjszakára ne maradjanak bent a lencsék

Az egyik legfontosabb, hogy éjszakára mindig vegyük ki a lencséket, kivéve, ha kifejezetten rá van írva a csomagolásukra, hogy lehet bennük aludni. Ha lencsében alszunk, az nagy mértékben megnöveli a szemfertőzések veszélyét. Ennek oka, hogyalvásközben nem pislogunk, így a szemgolyók szárazabbak lesznek, és kevesebb oxigénhez is jutnak, ezért a szaruhártya kevésbé lesz ellenálló a kórokozókkal szemben. Ha véletlenül mégis kontaktlencsében alszunk el, azonnal vegyük ki ébredés után, használjunk hidratáló szemcseppet, és aznap lehetőség szerint inkább viseljünk szemüveget a lencse helyett. Ha pedig a látásunk hirtelen romlik, szemünk fáj, viszket, illetve piros, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

A kontaktlencsék hordásának is megvannak a maga nagyon fontos szabályai. Fotó: Getty Images

Sminkeléskor érdemes először a lencséket betenni, majd utána feltenni a sminket. Így nem kerül semmilyen sminkmaradvány a lencsék alá, amely máskülönben felsérthetné a szaruhártyát. Szintén fontos, hogy a lencséket mindig a hozzájuk való ápoló-tisztító folyadékkal tisztítsuk meg, soha ne csapvízzel. Ellenkező esetben jelentősen megnőhet a szemfertőzések kialakulásának kockázata. Ha a földre ejtünk egy lencsét, az a legbiztonságosabb, ha kidobjuk, és felbontunk egy újat. Óriási tévhit az is, hogy a saját nyálunkkal biztonságosnak számít megtisztítani vagy megnedvesíteni a kontaktlencsénket. A nyálban lévő kórokozók, mikrobák is könnyen okozhatnak szemfertőzést.

Arra is figyeljünk oda, hogy amikor lencsét cserélünk, ne használjunk sem szemöldökcsipeszt, sem a körmeinket a kontaktlencse eltávolításához. Az éles eszközök, hosszú körmök felsérthetik a lencsét (sőt, a szemünket is). A kontaktlencseviselők praktikus, ha inkább rövidre vágják a körmeiket, különösen akkor, ha még gyakorlatlanok a lencsék használatában. A hosszabb körmök alatt könnyebben megtelepszenek különféle kórokozók, amelyek nem jó, ha a lencsére, illetve a szembe kerülnek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy a lencsék berakása és eltávolítása mindig tiszta és száraz kézzel történjen.