Megelőzhető lenne a vakság

Mit kell tudni a rövidlátásról? A fontos információkért olvassa el korábbi cikkünket!

A 2020-as adatok szerint világszerte legalább 2,2 milliárd embernek van látásromlása. Közülük minimum 1 milliárd embernek olyan látáskárosodása van, amely megelőzhető lett volna, vagy amellyel még foglalkozni kellene. Továbbá mintegy 2,6 milliárd rövidlátó ember él a világon, és ebből 312 millióan 19 év alatti gyermekek. Mindezeken túl pedig emberek milliói élnek olyan szemproblémákkal, amelyek növelik a látásvesztés kockázatát. Október második csütörtökén tartják a látás világnapját. A cél, hogy ezen a napon felhívják a figyelmet arra, hogy a vakság nagyrészben megelőzhető, illetve gyógyítható.

Fotó: Getty Images

A rövidlátás veszélyesebb, mint gondolnánk

Napjaink egyik leggyakoribb és egyben az egyik leggyorsabban terjedő szemészeti problémája a rövidlátás. 2017-ben a Földön élő emberek 23 százaléka volt rövidlátó, de a jelenlegi növekedési tendenciák alapján 2050-re már 50 százalékra növekedhet az előfordulási arány. Ez a nagyfokú növekedés a Távol Keleten már be is következett: jelenleg a fiatalok 90-95 százaléka rövidlátó, és ezen belül a látásvesztéssel fenyegető nagyfokú rövidlátóság előfordulása is 1-2 százalékról 20 százalékra nőtt.

Bár önmagában az, hogy "rövidlátó vagyok", nem hangzik túl félelmetesen (például a "levált a retinám" kijelentéshez képest), de ettől még nem szabad lebecsülni ezt a problémát, súlyos formája ugyanis vaksághoz is vezethet. Az adatok szerint ráadásul a mai 23 és 40 év közöttiek körében a rövidlátóság már 3,3-szor gyakoribb, mint a 60 évesnél idősebbek esetében.

Lassítható a látásromlás

A jó hír az, gyerek- és iskoláskorban a rövidlátás kialakulása megelőzhető, illetve a kialakult betegség romlása is lassítható. Ennek érdekében több szabadidős programon kellene részt venni, valamint kevesebbet kellene telefont, tabletet, könyvet, vagy bármit közelről nézni. A mostani életvitelünk hátrányai közé tartozik ugyanis, hogy túl sokat tartózkodunk zárt térben, ahol nincs lehetősége a szemnek "messzire tekinteni" és természetes fényben lennie. A jelenleg érvényes szakmai ajánlás az, hogy 30 percnél tovább ne nézzünk egyfolytában közelre. Ezek mellett pedig időben el kellene kezdeni a speciális optikai korrekciók és a kisdózisú atropin szemcsepp használatát.