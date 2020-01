Ha orvosi kezelésről kell dönteni, a legtöbben hosszasan mérlegelnek. Szeretik körbejárni, megismerni a módszereket, a klinikákat, az orvosokat, elolvasni a korábbi páciensek véleményét, hogy végül meggyőződhessenek arról, a lehető legjobb döntést hozták. Na, de milyen szempontok alapján érdemes lézerklinikát választani?

1. Hány műtétet végeztek el eddig a klinikán?

Amikor az ember látása a tét, nemigen szeret kockáztatni. Szívesebben választ olyat, amelyik kifejezetten erre a területre specializálódott és ami másoknak (lehetőleg sokaknak) bevált. Ezért vadássza azokat a helyeket, ahol már az orvosok szinte álmukból felébresztve is tökéletesen végeznék el a műtétet. Miért? Minden páciens, minden szem egyedi. Minél több egyéni jellemzővel, reakcióval, problémával találkoztak a klinika orvosai, annál hatékonyabban képesek kiszűrni azokat a tényezőket, amelyek ronthatják a kezelés stabilitását, illetve annál eredményesebben tudják elvégezni magát a kezelést.

Jótanács Kérdezzünk rá a klinikán végzett vizsgálatok és kezelések számára. Legyen gyanús, ha nem kapunk választ, vagy a szám túl alacsony.

Magyarországon jelenleg a Sasszemklinika büszkélkedhet kimagaslóan a legtöbb elvégzett kezeléssel, szám szerint több mint 100.000-rel. Persze nemcsak a műtét, hanem a vizsgálatok tapasztalata is növeli a klinika értékét, hisz százezer kezeléshez több százezer vizsgálat tartozik.

2. Elég körültekintők az alkalmassági vizsgálat során?

Persze honnan is tudhatná az ember, hogy alkalmas klinika és alkalmas orvos próbálja-e megállapítani épp a páciens alkalmasságát? Szerencsére vannak árulkodó jelek. Az egyik ilyen az időtartam. Egy alapos alkalmassági vizsgálat körülbelül 1,5-2 órát vesz igénybe - és természetesen ebbe nem számoljuk bele az esetleges várakozási időt. Ha tehát az úgynevezett alkalmassági vizsgálatot lezavarják fél óra alatt, az legyen gyanús!

A másik árulkodó jel az elvégzett vizsgálatok száma és a vizsgáló műszerek korszerűsége. A Sasszemklinikán például 4-5 fajta vizsgálatot is elvégeznek, ezekből állapítják meg a dioptria mértékét, szaruhártya vastagságát, topográfiáját, görbületét, a szemszárazságot és még sok mást. Vannak klinikák, amelyek komolyan áldoznak a vizsgálati műszerekre is. Budapesten például csak a Sasszemklinikán végeznek méréseket a világ egyik legpontosabb eszközével, a Schwind gyártmányú Peramis mérővel. Ez a műszer képes 45.000 mérési pont segítségével feltérképezni a magasabb rendű fénytörési hibákat is, 30-szor pontosabban, mint egy átlagos mérőeszköz.

Sasszemklinika csúcstechnológiás mérőeszköze, a Schwind Peramis vizsgálat közben

Mindezeken felül ott van az emberi tényező. Egy tapasztalt orvos előre felméri mivel foglalkozik a páciens, mi a hobbija, és ezeket az információkat is figyelembe veszi az alkalmasság megállapításánál. Hiszen nem mindegy, hogy egy hivatásszerű buszsofőr, egy mentős vagy egy rendőr a páciens - akiknek elengedhetetlen az éjszakai éleslátás.

Jótanács Figyeljünk oda mennyi idő alatt és mennyire körültekintően végzik el az alkalmassági vizsgálatot. Megválaszolják-e minden kérdésünket és kellő alapossággal tájékoztatnak-e a kezelésről és a kontroll vizsgálatokról.

3. Mit tegyünk, ha a klinikák eltérően nyilatkoznak az alkalmasságunkról?

Az alkalmasság megállapítása mindig az orvos és a klinika felelőssége. Előfordulhat olyan eset is, hogy egyik klinika elutasít, de egy másik befogadna. Ilyenkor mindenképpen érdemes fontolóra vennünk a döntést. Akár hívjuk vissza a klinikát, és kérjünk ismét szakvéleményt.

De miből is adódhat az eltérés? Minden klinika az elmúlt évek tapasztalatai alapján alakítja ki saját belső szabályzatát, vagyis a protokollt. Egy több évtizede működő klinika lényegesen több gyakorlati szempontot vesz figyelembe az alkalmasság megállapításánál. Arra törekszik, hogy a páciens ne csak rövid-, de hosszútávon is elégedett legyen az eredménnyel. Olyan eseteket pedig nem vállal, amiknél már előre látható, hogy nem biztosítható a szemüvegmentesség.

Alkalmassági vizsgálat

Milyen esetek ezek? Megannyi vizsgálat tapasztalatára alapozva mondja azt a Sasszemklinika, hogy 50 év alatt nem kezelnek pluszos dioptriát. Ennek oka, hogy ebben a korban, akár 3-4 éven belül is, előjöhetnek olyan rejtett dioptriák, amik miatt ismét szemüveget kell viselnie a páciensnek. Egy másik kiváló példa, amikor a Sasszemklinika korhatárt húz, 40 és 50 év közöttieket nem kezel alacsony mínuszos, mondjuk -1,00-es dioptriával. Ebben a korban ugyanis nem alkalmazkodik olyan jól a szem, és bár a távoli látás a kezelést követően kitisztul, a közeli romolhat. Így lehet, hogy mínuszos helyett előbb-utóbb pluszos szemüveget kellene hordania a páciensnek.

Jótanács Nem mindenki alkalmas lézeres szemműtétre. Vannak esetek, amikor jó rövidtávú eredménnyel elvégezhető lenne a kezelés, de a több évtizedes tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem érhető el hosszútávon szemüvegmentesség. És nem ez a cél! Bízzunk annak a döntésében, akinek már van több évtizedes gyakorlati tapasztalata.

4. Mennyire fejlett a klinikán alkalmazott technológia?

Mint ahogy más iparágakban, úgy a lézeres látásjavítás területén is fejlődik a technológia. Gondoljunk bele, a mobiltelefon-gyártók évente több új modellt bemutatva igyekeznek valamiben mindig túllicitálni a többieket, és az emberek megveszik az újat a jobb kamera, a nagyobb üzemidő vagy a kellemesebb design miatt.

A Sasszemnél, mint a legnagyobb eszközparkkal rendelkező klinikánál, 3 lézerrel 6 különböző csúcstechnológiás kezelést végeznek (PRK, FEMTO, PRESBYMAX, NO-TOUCH, FEMTO SMART, VISUMAX). A felsoroltak közül a NO-TOUCH kezelést a Sasszemklinika vezette be először itthon, a Sasszem FEMTO SMART-ot pedig egyedüliként végzik az országban. Miért előny ez a páciensnek? Minél több típusú kezelést végez egy klinika, annál inkább személyre szabott megoldást kínál a lehető legjobb eredmény érdekében - a Sasszem pedig ebben is élen jár.

London után Budapestre is megérkezett a világ egyik legmodernebb látásjavító kezelése: Sasszem FEMTO Smart

Jótanács Járjunk utána milyen típusú kezeléseket végeznek a klinikán és tájékozódjunk a kezelések előnyeiről. Ha egy klinika több kezelést kínál, nagyobb eséllyel tudja azt ajánlani ami számunkra a legmegfelelőbb.

5. Valóban biztonságos eljárást alkalmaz a klinika?

Ma Magyarországon a legkedveltebb lézeres eljárás a FEMTO. Miért? Kényelmes, fájdalommentes, gyors a gyógyulási idő, akár 1 nap pihenés után munkába állhatunk. Az eljárás során kétfajta lézer dolgozik, az egyik lebenyt képez, míg a másik elvégzi a szaruhártya-korrekciót.

A lézeres szemkezelésben alkalmazott innovációk egy része a szaruhártya felszínén létrehozott lebeny készítésének módjára vonatkozik, ugyanis fontos szempont a lebeny stabilitása. A jelenleg elérhető legfejlettebb FEMTO lézerek maximálisan figyelembe veszik a szaruhártya alakját és görbületét (héjszerkezetét) és ahhoz igazodva egy "káddugó" alakú lebenyt alaktank ki. Ilyen a Sasszem FEMTO lézere is, amely peremes alakjának köszönhetően garantálja a lebeny stabilitását.

Ezzel szemben más klinikákon használhatnak régebbi, elavult lézertechnológiát is a lebeny kialakítására. Ezek lapos szélű lebenyt vágnak, kockáztatva ezzel a lebeny elmozdulásának lehetőségét.

6. Kik dolgoznak a klinikán?

Valószínűleg nem meglepő, hogy egy lézerklinikán nem csak orvosok dolgoznak. A Sasszem csapata magában foglal 24 tapasztalt szemészorvost, 13 szemész asszisztenst, 2 lézermérnököt és 3 optometristát is. Tovább növeli a beléjük vetett bizalmat az, hogy a főorvosuk, a vezető asszisztensük és a klinika igazgatója is alávetette magát a kezelésnek, így már mindhárman sasszeműek. Az ő műtétjeikre több mint 10 évvel ezelőtt került sor, így saját tapasztalataikon keresztül is megmutathatják, mennyire tartós a lézeres látásjavítás eredménye.

7. Vállalnak garanciát?

A telefonos példánál maradva: sokan határoznak úgy, hogy a telefon mellé azonnal garanciát is vesznek. Szerencsére a szemünkre nem kell azonnal garanciát venni, mert azt kérés nélkül is megkaphatjuk a Sasszemtől. A Sasszemklinika az országban először vezette be az orvosi garanciavállalást a kezelés végeredményére, melyet írásban adnak át a páciensnek.

A Sasszemklinikán garanciát jelent, hogy a klinika megfelel az Európai Unió és a világ legszigorúbb egészségügyi hatósága, az amerikai FDA előírásainak is.

Ha ez nem volna elég, a Sasszem 24 órás, szakmai, telefonos ügyeletet biztosít - így, ha bármi gond lenne, könnyen elérjük a megfelelő szakembereit.

8. Hogyan kommunikál a klinika?

Mindenki ismer olyan embert, aki mások hibáit sorolva próbálja jó színben feltüntetni magát. Ez már a mindennapos beszélgetések során is bosszantó lehet, de különösen gyanúsnak hat az, ha egy intézmény viselkedik hasonlóan. Ha egy ember kiemelkedő valamiben, nem kell ellenpéldákat felhoznia, hogy felismerhetők és elismerhetők legyenek az érdemei. A Sasszemklinikának nincs szüksége arra, hogy a konkurenseit kritizálja, hiszen az eredményei, a csapata, a felszereltsége és az elégedett páciensek visszajelzései bőven elegek ahhoz, hogy bizonyítsák a klinika kiválóságát.

Ha jól végig gondolta, és minden döntéshez szükséges információt összegyűjtött, forduljon bátran a Sasszemklinikához, hogy kiderüljön, alkalmas-e a lézeres látásjavításra, és visszakaphatja-e Ön is az éles látás élményét.