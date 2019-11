Ezt árulják el a szemeink az egészségünkről

Ha például hirtelen elhomályosul a látásunk, az jelezheti azt, hogy a szemünk, vagy az agyunk vérkeringése nem megfelelő. Ilyenkor fontos, hogy minél hamarabb orvosi segítséget kérjünk, mert a gyors beavatkozás megakadályozhatja a komolyabb károsodást, bizonyos esetekben pedig akár az életünket is megmentheti. Még ha a látásunk aztán ugyanolyan hirtelen helyre is áll, akkor is lehet stroke vagy épp migrénes roham előjele. A kidülledő szemek gyakran jeleznek egy Basedow-kór (angol nyelvterületen Graves-kór) nevű pajzsmirigybetegséget, melynek lényege, hogy apajzsmirigytúl sok hormont termel. Tünetei lehetnek a kettős látás vagy a látásvesztés, amikhez hasmenés, fogyás, kézremegés is társulhat.

Érdemes szakemberhez fordulni, ha elváltozást észlelünk a szemünkön vagy a látásunkban. Fotó: iStock

A magas koleszterinszint tünete is lehet

Az állandó homályos látás cukorbetegség tünete is lehet, amit a magasvércukorszintokoz, és ha nem kezelik, akkor egy diabéteszes retinopátia nevű betegség kialakulásához vezethet. Ilyenkor a szemben található apró vérerekből vér és folyadék szivárog, és a homályos látás mellett az is előfordulhat, hogy sötétben is rosszabbul látunk, mint korábban. A probléma lézeres kezeléssel orvosolható. Ha a szaruhártyánk körül szürkésfehéres zsírlerakódást látunk körben, az idősebb korban nem feltétlenül adhat okot aggodalomra, viszont fiatalon, 40 éves kor alatt veszélyesen magas koleszterinszint tünete is lehet.

Nem csak az alkoholtól sárgulhat...

A lefittyedő szemhéj egy miaszténia grávisz nevű betegségre is utalhat, amelynek hatására az immunrendszerünk megtámadja és meggyengíti az izmainkat. Hatással van a szemre, az arcra, a torok izmaira, így megnehezíti a rágást, a nyelést, sőt, néha még a beszédet is. Ha a szemfehérjénk sárgásra színeződik, akkor valószínűleg sárgaságban szenvedünk, amely nagyon gyakran jelzi, hogy a májunk nem működik megfelelően. Az elszíneződést a magas bilirubinszint okozza. Kiválthatja egészségtelen táplálkozás, rák, fertőzések ésalkoholizmusis, mivel ezek mind károsíthatják a májat. Ha apróbb sárga foltokat találunk a szemgolyónkon, azok jó eséllyel nap okozta károsodást jeleznek.

A tikkelés komoly bajt is jelezhet

A szemtikkelés meglehetősen gyakori, és általában ártalmatlan tünet, amely a legtöbb esetben magától elmúlik. Okozhatja alkoholfogyasztás, fáradtság, túl sok koffein, stressz, vagy a dohányzás is. Nagyon ritka esetben valamilyen idegrendszeri problémát, például szklerózis multiplexet is jelezhet, de ilyen esetekben egyéb kísérő tünetek is jelentkeznek, mint beszéd- vagy járási zavarok. Az éjszakai látásvesztés, tehát amikor sötétben rosszabbul látunk, utalhat arra, hogy erősebb szemüvegre lenne szükségünk, illetve az öregedés természetes velejárója is lehet, bizonyos esetekben pedig A-vitamin hiányra utalhat. Utóbbi szerencsére megfelelő táplálkozással, illetve táplálékkiegészítők szedésével kezelhető.

Forrás: webmd.com