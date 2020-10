Ezért lesz csipás a szemünk alvás közben

A leggyakoribb esetben a csipa azért jelenik meg, mert a szemünk egész éjjel csukva volt. Ilyenkor ezek a lerakódások összegyűlnek a szemünk sarkában vagy a szempillák tövében. A lerakódás azért keletkezik, mert szemünk nem képes úgy nedvesíteni magát, mint amikor ébren vagyunk és pislogunk. A szemünkben keletkező váladék lehet nedves és ragacsos, de száraz és morzsalékos is. A szemgolyót fedő könnyrétegből származik, ami pislogás közben választódik ki, és abban segít, hogy ne száradjon ki a szemünk.

Hányszor pislogunk egy nap? Talán bele se gondoltunk még, de a pislogás következtében ébrenlétünk nagyjából 10 százalékát csukott szemmel töltjük. Míg a férfiak kevesebbet, a nők valamivel többet pislognak.

A könnyrétegnek emellett védelmi funkciója is van, például megakadályozza, hogy baktériumok kerüljenek a szemünkbe, amik aztán később fertőzést, gyulladást okozhatnak. A kiszáradt szem ugyanis védtelenebb a kórokozókkal szemben. Éppen ezért, ha gyakran száraz a szemünk, akkor használjunk rendszeresen műkönnyet. Ez nemcsak a komfortérzetünk, hanem a szemünk egészsége miatt is fontos lehet.

Reggelente sokszor ébredünk csipás szemmel. Fotó: Getty Images

Miért szárad ki a szem?

A szem leggyakrabban olyankor szárad ki, amikor sokáig nézzük például a telefonunk vagy a számítógépünk képernyőjét, vagy ha huzamosabb ideig tartózkodunk egy légkondicionált helyiségben. Ilyenkor a szemünknek nem jut elég nedvesség, ami miatt csipa keletkezhet, illetve a szemünk viszketni, szúrni kezdhet. Ébredés után mindenkinek megvan a maga rutinja: van, aki egyből fogat mosni megy, van, aki azonnal a telefonjáért nyúl. Fontos lenne, hogy az egyik első dolog, amit felkelés után teszünk, a szemünkben lévő csipa eltávolítása legyen, lehetőleg langyos vagy meleg vízzel, esetleg egy mosdókesztyű segítségével.

Érdemes végiggondolni, hogy milyen gyakran csipásodik be a szemünk. Ha nagyon gyakran, már-már napi szinten, az általában nem normális, és valamilyen egészségügyi probléma is állhat a háttérben. Még akkor is érdemes lehet orvoshoz fordulni ilyen esetekben, ha nem érezzük betegnek magunkat, és utánajárni, hogy esetleg nincs-e valamilyen szemfertőzésünk.