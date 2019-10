Ahhoz, hogy tökéletesnek érezzük látásunkat, szemünk felszínét állandóan egyenletes könnyfilm kell borítsa. A szemünket borító vékony könnyréteg feladata egyrészt a nedvesség fenntartása, másrészt segítségével biztosítható a szaruhártya oxigén- és tápanyagellátása, valamint a bekerülő kisebb idegentestek eltávolítása. Napjainkban azonban egyre gyakrabban találkozunk a könnyfilm sérüléséből származó panaszokkal. Ezt az állapotot nevezzük száraz szem betegségnek. Az elnevezés megtévesztő lehet, mert sok esetben nem a könny mennyiségi csökkenése okozza a panaszokat, hanem a könny nem megfelelő minősége.

A könnyfilmünk két rétegből áll: a legvastagabb vizes-nyákos réteg adja a könny mennyiségét, mely hidratálja, védi és táplálja a szemfelszínt, a külső réteg a lipidréteg (olajos réteg), mely megóvja és fenntartja a könnyfilm stabilitását és gátolja a könny elpárolgását. A könnyfilm bármely rétegében fellépő zavar száraz szem betegséget okozhat.

Egyre gyakoribb azonban a külső környezeti tényezők hatására kialakuló szemszárazság is. A kipufogógáz, szálló por, dohányfüst, különböző égéstermékek is kedvezőtlenül befolyásolják a könnyünket. A levegőben lévő gázok a könnyfelszín lipidrétegét teszik tönkre, ennek következtében a könny párolgása felgyorsul, a szemfelszín annak ellenére kiszárad, hogy a könny mennyisége megfelelő. Ezt az állapotot rontja a téli fűtési szezon alatt kialakuló száraz levegő is. Védekezni ellene párásító készülékekkel, illetve műkönny rendszeres használatával lehet. A mai életmódra jellemző megnövekedett digitális eszközök használata (TV, számítógép, okostelefon, tablet, laptop) csökkenti a pislogás gyakoriságát, így ez is hozzájárul a könny gyorsabb elpárolgásához. Ezekben az esetekben lipidtartalmú műkönnykészítményt kell választani a párolgás csökkentése érdekében.

A legtöbb műkönny a könnyfilmünk vizes-nyákos rétegére hat, kisebb arányban találunk olyan termékeket, amelyek a lipidréteget is erősítik.

A SYSTANE® termékcsalád új műkönnye, a SYSTANE® Complete lubrikáló szemcsepp a könnyfilm minden rétegét védi, fejlett nanotechnológia alkalmazásával készült az optimális nedvesség- és lipidellátás érdekében, ezzel biztosítva a könnyfilm stabilitását, így csökkentve a szemszárazság okozta tüneteket¹.

A szemszárazság általában nem veszélyes, végleges látásromlást csak igen ritkán okoz, de a panaszok a normális életvitelt akadályozhatják, így borzasztó kellemetlenné válhat. Ajánlott felkeresni egy szemész szakembert, hogy pontos diagnózist kapjon, és szükség esetén megkezdjék a kezelést.

