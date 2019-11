A vörös szem ellenszerei

Használjunk műkönnyet!

A műkönny és a szemcsepp összetétele között különbség van. Előbbi afféle síkosítóként, nedvesítőként szolgál a szem számára. Abban segít, hogy ha valamilyen gond van a könnytermelődésünkkel, akkor kiszáradt szemeink újra megfelelően hidratáltak legyenek. Nagyon fontos, hogy ha műkönnyet veszünk, akkor mindig a tartósítószermentes termékek közül válasszunk, mivel egy 2014-es kutatás szerint a benzalkónium-kloridot tartalmazó fajták hosszú távú használata károsíthatja a szaruhártyát.

Álljunk fel a számítógép elől!

Ha sokat nézzük a monitort, akkor automatikusan kevesebbet pislogunk, amitől kiszárad a szemünk. Szakértők szerint alapesetben percenként 10-15 alkalommal pislogunk, amikor azonban a kijelzőt bámuljuk, ez percenként 3-5 alkalomra csökken. A legjobb taktika, ha húszpercenként legalább húsz másodpercre elfordulunk a monitortól, és máshová nézünk - keressünk a szobában egy távolabbi tárgyat. Az is sokat segít, ha a monitort szemmagasság alatt tudjuk tartani.

A monitort bámulva észre sem vesszük, ahogy kiszárad a szemünk

Párásítsunk!

A helyiségek túlságosan száraz levegője is a szem kivörösödését okozhatja. Érdemes beszerezni egy párásító készüléket, ha sok időt töltünk ilyen körülmények között. Erre főleg télen lehet szükség, mert fűtésszezonban beltéren még inkább száraz a levegő.

Igyunk több vizet!

A kiszáradástól is vörösek lehetnek a szemeink, ilyenkor ugyanis egész testünk, bőrünk, nyálkahártyánk és szemgolyónk is kiszárad. Érdemes legalább napi 8 pohár vizet meginni, nagyon meleg és száraz időben, illetve fokozott fizikai igénybevétel esetén pedig még ennél is többet.

Használjunk hideg borogatást!

A szemet hideg uborkakarikákkal vagy kihűtött teafilterekkel a legjobb borogatni, mert ez nemcsak a kivörösödést, hanem az esetleges duzzanatokat is megszünteti. Jól jöhet egy tiszta kanál is, amelyet néhány percre a mélyhűtőbe teszünk, majd óvatosan a szemünkre szorítjuk - ez segít összehúzni a kiszáradt ereket.

Forrás: menshealth.com