Szexuális úton terjedő betegségek: a nyári kalandoknak ára van?

Ha szexuális életet élünk, akkor értelemszerűen mindig fennáll a veszélye annak, hogy elkapunk valamilyen nemi betegséget. A nyári időszakban azonban ez a kockázat jelentősen megnőhet, hiszen ilyenkor jellemzően jobban elengedjük magunkat, többet járunk szórakozni, és könnyebben ismerkedünk.

Bár sokan egyedülállóként is szednekfogamzásgátlótablettát, ez csak a nem kívánt terhesség ellen nyújt védelmet, a szexuális úton terjedő fertőző betegségekkel (STI) szemben azonban nem. Ha tehát nem vagyunk elég elővigyázatosak, akkor könnyen lehet, hogy az elsőre izgalmasnak tűnő nyári kalandok végül rossz emlékek maradnak.

A leggyakoribb nemi fertőzések

Több mint 30 féle olyan kórokozóról tudunk, amelyet nemi úton - óvszeres védekezés nélkül - átadhatnak egymásnak a partnerek. Afertőzésterjesztéséhez szexuális érintkezésre van szükség, ilyen helyzetben pedig a fertőzött személy a nemi szervén keresztül könnyen a hüvelyünkbe, szánkba vagy végbelünkbe juttathatja a kórokozókat. Az sem ritka, hogy egyszerre több fertőzést is elkapunk.

Az egyik leggyakoribb STI a chlamydia, amelyből évente mintegy 89 millió új esetet regisztrálnak világszerte. Azért különösen veszélyes, mert akár hónapokig is teljesen tünetmentesen lappanghat a fertőzöttben. Ha mégsem rejtőzködik, akkor alhasi fájdalmakkal, a nemi szervek körül jelentkező duzzanattal és húgycső- vagy kismedencegyulladással hívja fel magára a figyelmet a megfertőződést követő néhány héten belül.

Elég gyakori a gonorrhoea is, amit a legtöbben tripperként vagy kankóként ismernek. Évente több mint 60 millióan kapják el. Ez a bakteriális fertőzés leginkább a férfiaknál mutat jól érzékelhető tüneteket, például fájdalmas vizelést és gennyes folyást. A nőkre épp tünetszegénysége miatt veszélyes, kezelés nélkül ugyanis méh- vagy petevezeték-gyulladás, de akármeddőségis kialakulhat.

Könnyen elronthatja a nyarat egy szexuális úton terjedő betegség. Fotó: Getty Images

Sokan küzdenek a szifilisszel is: minden évben nagyjából 12 millió új beteget jegyeznek fel. A vérbajként is ismert nemi betegség a nemi szerv környékén megjelenő,fájdalomnélküli fekélyekkel, és nyirokcsomó-nagyobbodással árulja el magát. Ezek a bőrtünetek egy idő után kezelés nélkül is elmúlhatnak - így viszont hegeket hagynak maguk után -, majd más jellegű, nedvező bőrkiütések jelennek meg, jellemzően a hajlatokban. Súlyos esetben már májgyulladáshoz, valamint komoly szív- és érrendszeri problémákhoz is vezethet a szakszerű kezelés halogatása.

Herpesz, szemölcs, hüvelyfertőzések

A védekezés nélküli szex következtében nemi szervi herpeszt is összeszedhetünk, amely a leggyakrabban hólyagok megjelenésével és lázzal jár. Az ajakherpeszhez hasonlóan nem gyógyítható véglegesen, csak eltüntetni tudjuk - később azonban bármikor kiújulhat, akár havonta is.

Ha nemi úton terjedő betegségekről van szó, sokaknak a humán papillómavírus (HPV) okozta fertőzés is eszébe jut. Azt viszont kevesen tudják, hogy a méhnyakrákon, illetve a nemi szervek egyéb rákos elváltozásain kívül szemölcsöket is előidézhet.

Nem szabad megfeledkezni a különböző hüvelyfertőzésekről sem, ezek ugyanis szintén sok bosszúságot okozhatnak az óvszer nélkül közösülőknek. Kellemetlen szagú folyás esetén bakteriális vaginózisra, túrós hüvelyváladék vagy a hímvesszőn látható gyulladásos jelek jelentkezésekor gombás fertőzésre, habos-zöldes folyás vagy húgycsőgyulladás kialakulásakor pedig trichomonas okozta hüvelygyulladásra gyanakodhatunk.

Mit tegyünk, ha baj van?

Ha arra gyanakszunk, hogy nyári kalandjaink valamilyen szexuális úton terjedő betegséget hagytak maguk után, akkor nagyon fontos, hogy mielőbb orvoshoz forduljunk a panaszainkkal, bármennyire is kínosnak érezzük a helyzetet. A súlyos szövődmények megelőzése érdekében ugyanis elengedhetetlen az időben elkezdett, szakszerű kezelés - még akkor is, ha csak enyhe tünetekkel küzdünk.

Amennyiben megoldható, értesítsük korábbi szexpartnerünket/partnereinket is a fertőzésről, és javasoljuk neki(k) egy szakorvos felkeresését. Amíg pedig nem gyógyulunk ki teljesen a nemi betegségből, ne közösüljünk senkivel. Azonban felépülésünket követően sem szabadulhatunk fel teljesen, a nemi betegségek után ugyanis nem alakul ki tartós immunvédelem. Ez tehát azt jelenti, hogy ha nem tanulunk a hibáinkból és továbbra sem használunk óvszert, akkor akár minden nyáron meg kell küzdenünk ugyanazzal a problémával.