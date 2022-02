Így lehetünk minél tovább egészségesek

Az öregedés az egyik legnagyobb és legrejtélyesebb élettani folyamat, amelynek okairól sokat, de nem eleget tud az orvostudomány, amennyiben nem tudja úgy "gyógyítani", enyhíteni a tüneteit, mint egy betegségét. Noha Istent játszó milliárdosok - például Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa - dollármilliókat fektetnek az öregség "ellenszerének" kifejlesztésébe, nem árt tudni, hogy valójában minden ember számára adott a lehetőség, hogy lelassítsa az öregedési folyamatot azáltal, hogy egészségesebben él, mint a megelőző 40-50 évben. Soha nem késő ugyanis a több évtizedes egészségtelen életmódot lecserélni. Sorra vesszük tehát, hogy miként lehet megőrizni egészségünket idős korunkban.

Soha nem késő életformát váltani, egészségesebben élni. Fotó: Getty Images

Amikor öregszünk, szervezetünkben komoly élettani változások történnek, amelyek leginkább a teljesítménycsökkenésben mutatkoznak meg. Csökken a koncentráció, gyakran erősebb a fáradtságérzet, némiképp csökken az étvágy és az alvásigény is megváltozik. A szervek és szervrendszerek teljesítményében bekövetkező fokozatos csökkenést azonban önmagában nem tekintik betegségnek.

Az öregedés üteme befolyásolható, igaz, ez nagy egyéni eltérést mutat, és különböző tényezők is hatnak rá. Például a genetikai örökségünk, környezeti tényezők, különböző megbetegedések, az egészségügyi ellátás színvonala és az egyén életmódja. A Pécsi Tudományegyetem Egészséges idősödés című kiadványa (pdf) szerint például már harminc éves kor tájékán lassul a sejtek megújulásának folyamata, illetve romlik, fokozódik a szabadgyökök felhalmozódása, a mutációs folyamatok egyre gyakoribbak lesznek, amelyek különböző betegségekhez, elváltozásokhoz vezethetnek.

h i r d e t é s

"Időskori" betegségek: természetes folyamat?

Magyarországon vezető halálozási ok a különböző szív- és érrendszeri megbetegedés, amely tipikusan időskori panasz. Az életkor előrehaladtával a szívbetegségek megjelenése exponenciálisan emelkedik és az időskori morbiditás és mortalitás 40-50 százalékáért felelős. Noha az érelmeszesedés többé-kevésbé természetes folyamat, amely 25-30 éves korban indul, és - főleg azelhízásés a dohányzás hatására -, 20-30 év alatt megjelenhet mellé a magas vérnyomás, bizonyos veseproblémák, látást érintő panaszok, illetve minden olyan tünet, amely kapcsolatban áll a vérkeringéssel.

A második leggyakoribb halálok a daganatos betegség. Releváns szakirodalom szerint a 65 év felettieknél tizenegyszeresére emelkedik a rák előfordulása. A leggyakoribb tumoros megbetegedések mindkét nemnél a tüdő, a vastagbél-és végbél rák, limfóma, leukémia. Nőknél azemlőráka leggyakoribb daganatos betegség. A cukorbetegség szintén időskori panasz, mely több évtizedes (főként a helytelen életmódból fakadó) folyamat eredménye. Például ötven év felett száz laborvizsgálatból harmincban biztosan rosszak lesznek a vércukor értékek.

A harmadik helyen a mozgásszervi betegségek szerepelnek. Ilyenek például a térdfájdalmak, gerincfájdalmak, szakadások, húzódások, porckopások, túlsúlyos betegeknél a test túlzott terhelése. Az említettek mellett gyakori még a nők körében a menopauzát követő hormonváltozások során jelentkező csontritkulás.

Étrend és mozgás: az öregedés fontos kellékei

Az egészséget befolyásoló egyik legfontosabb tényező a táplálkozás, különösen az időseknél. A kutatások azt is igazolják, hogy az időskor számos betegsége összefügg a nem megfelelő táplálkozással, így a "sikeres öregedés" egyik lehetősége a táplálkozásban rejlik. Vagyis kiegyensúlyozott, tápanyagdús étkezéssel - sok zöldség-gyümölcs, kevesebb szénhidrát -, valamint rendszeres mozgással fenntarthatjuk a lassabb öregedést. Idősebb korban például a központi idegrendszer kopásának eredményeként csökken a szomjúságérzet, ezért napi legalább 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy a szervezet hidratálása kielégítő legyen.

Szűrővizsgálatok: elengedhetetlenek?

Laborvizsgálatok, amelyeket a háziorvostól kérhetünk.

Egészségünk pillanatnyi állapotáról átfogó képet adnak a különböző szűrővizsgálatok, amelyek szintén elengedhetetlenek az egészség megőrzéséhez. A vizsgálatok eredménye segítséget nyújt a fenti betegségek, például az esetlegesen meglévő cukorbetegség, reumás megbetegedések, valamint a szív- és érrendszeri elváltozások kimutatásában. Ötven éves kor felett évente elvégzendő teljes laborvizsgálat ajánlott. A teljes spektrum kiterjed a vérképre, vérkémiára,anyagcsereparaméterekre is. Fontos a melanóma-szűrés, a szemészeti- és hallásvizsgálat, illetve a rendszeres tüdőszűrés.

A háziorvosnál már kérhető néhány tumor marker vizsgálata is. Például az életkorral összefüggő vastagbél-, illetve a nőgyógyászati szűrés bizonyos fajtái. Férfiak esetében 50 év felett már minden évben ajánlott teljes körű urológiai szűrés elvégzése (ultrahang, fizikai vizsgálat, prosztata-szűrés). Nőknél pedig az évi méhnyak-rák és mellrák-szűrés elengedhetetlen. A laborvizsgálatok kimutatják továbbá az ásványi anyagok és vitaminok hiányát is, például a mozgásszegény életmód következményeként felmerülő vashiányt is.