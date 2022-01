Étkezési tanácsok PCOS-sel élőknek: mit ehetünk és mit nem?

Ugyan a PCOS körül még mindig sok a kérdőjel, annyit már biztosra tudunk, hogy gyakran kéz a kézben a jár az inzulinrezisztenciával, súlyosabb esetben cukorbetegséggel, mivel ez a komplex kórkép a metabolikus rendszerben is problémákat okoz. Az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint nem gyógyítható a policisztás ovárium szindróma, ám megfelelő terápiával enyhíthetőek a tünetek, és elkerülhetjük a súlyosabb következményeket (például meddőség, magas vérnyomás).

A sok nőt érintő policisztás ovárium szindróma (PCOS) egy olyan kellemetlen tünetekkel járó, az egész szervezet működésére kiható állapot, amely akár meddőséget is okozhat.

A kezelés három pillére a rendszeres sport, a megfelelő étrend követése és a lelki támogatás, ezt az átfogó életmód-változtatás pedig a kezelő orvos javaslatára kiegészíthető gyógyszeres terápiával is. Fontos leszögezni azonban, hogy önmagában a tabletták szedése nem hozza meg a várt eredményt, a rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen a PCOS-sel élők számára. Ennek ellenére nem létezik sztenderd PCOS-diéta, minden érintettnek az alábbi fő szabályok mentén ajánlott összeállítani saját, személyre szabott étrendjét, tekintettel arra is, hogy hosszú távon tartani tudja, hiszen a javulás nem 2-3 héten belül várható.

Kis adagok, egyenlően elosztva

Ha eddig csak naponta háromszor táplálkoztunk, nagy adagokat fogyasztva, akkor ezen sürgősen változtatnunk kell. PCOS esetén ugyanis nagyon fontos a vércukorszint stabilizálása, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy napi 5-6 alkalommal együnk, kisebb adagokat. Tehát ne várjuk meg, amíg farkaséhesek leszünk, és ne tömjük tele magunkat, de ne is koplaljunk, a jelszó legyen a kiegyensúlyozottság! A reggeli mostantól nem merülhet ki egy gyors kávéban, és tízórait, valamint uzsonnát is feltétlenül iktassunk be.

PCOS esetén rendkívül fontos az étkezés megreformálása. Fotó: Getty Images

A gyors és lassú felszívódású szénhidrátok aránya

A szénhidrátok kulcsszerepet játszanak az étrend kialakításában: általában napi 160 gramm fogyasztása ajánlott. De bizonyos esetekben lehet ennél több vagy kevesebb is, 120-200 gramm között érdemes kalkulálni az egyéni adottságok, célok tekintetében. A mennyiségén túl fontos tényező, hogy lassú vagy gyors felszívódású szénhidrátról van szó, mert ez határozza meg, hogy étkezés után milyen hamar és milyen mértékben emelik meg a vércukorszintet.

Értelemszerűen előnyben kell részesíteni a lassú (más elnevezéssel alacsony glikémiás indexű, GI) szénhidrátokat, amelyek lebontásához a hasnyálmirigynek fokozatosan termelni a szükséges hormont, nem hirtelen kell nagy mennyiségű inzulint előállítania. Ilyen például a legtöbb zöldség, hüvelyesek, teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk, barna rizs, durum tészta, alternatív gabonák (quiona, hajdina, zab, bulgur, rozs, árpa).

A feldolgozott, finomított szénhidrátokat, hozzáadott cukrokat tartalmazó élelmiszereket tegyük tiltólistára, vagyis felejtsük el a többi között a fehér lisztet, kristálycukrot, fehér rizst, szirupokat, cukros üdítőket, édességeket, instant ételeket.

Egy általánosan követhető napi szénhidrát-elosztás a következőképpen néz ki:

reggeli: 30 gramm lassú szénhidrát

tízórai: 20 gramm szénhidrát, amelyből maximum 10 gramm gyors

ebéd: 50 gramm szénhidrát, amelyből maximum 20 gramm gyors

uzsonna: 20 gramm gyors szénhidrát

vacsora: 40 gramm lassú szénhidrát, vagy maximum 10 gramm gyors belőle.

A fehérjék és zsírok sem maradhatnak el

A szénhidráttartalmú ételeket soha ne magában fogyasszuk, mindig együnk mellé fehérje- vagy zsírforrást is, ez segít megelőzni a vércukorcsúcsot, mivel lassítja az emésztést. Barátkozzunk meg az olajos magvakkal, különösen a dióval, lenmaggal, mandulával és pisztáciával. Fehérjék közül válasszuk a sovány húsokat (szárnyasok), tengeri halakat, hüvelyeseket (babfélék, lencsefélék, de a magas keményítő tartalmú borsót kerüljük). És ha már a fehérjéknél tartunk: sokan még mindig kizárólag a tej- és tejtermékekhez nyúlnak, ha proteinbevitelről van szó, de fontos kiemelni, hogy ezek gyors felszívódású szénhidrátnak számítanak. Ebből kifolyólag PCOS esetén reggelire kifejezetten nem ajánlott a fogyasztásuk, vagyis a joghurtot tartogassuk inkább uzsonnára.

Minél színesebb, annál jobb

Azzal is sokat tehetünk egészségünkért, ha ügyelünk rá, hogy tányérunkra minél több színű zöldség, gyümölcs kerüljön, ezek ugyanis más-más tápanyagban gazdagok. A zöld színűek például általában nagyobb mértékben tartalmaznak glükozinolátokat, amelyek védenek a rák ellen, a sárgás gyümölcsök és zöldségek antioxidáns C-vitaminban bővelkednek, a pirosak pedig az A-vitamin szükségletünkről gondoskodnak. A sok zöldség és gyümölcs fogyasztása pedig azért is előnyös, mert magas rosttartalmuknál fogva segítik az egészséges emésztést. Nem mellesleg hosszabban eltelítődünk, így a kellemetlen éhségrohamokat is elkerülhetjük.

Az sem mindegy, hogyan készül az étel

Természetesen azon túl, hogy egészséges hozzávalókat válogatunk össze, sok múlik azon is, milyen módon készítjük el a fogásokat, hiszen egyes konyhatechnikai eljárások képesek megváltoztatni a szénhidrátok felszívódásának idejét. Kerülendő a bő zsírban sütés (például rántott ételek), de az extrudált élelmiszerek (például a sokszor diétásnak hitt pufik) és aszalt gyümölcsök is gyors felszívódású szénhidrátnak számítanak. Érdemes előnyben részesíteni a sütőben sült, párolással készült ételeket, a zöldségeket és gyümölcsöket pedig lehetőleg fogyasszuk nyers állapotukban. Ezenkívül amit lehet, készítsünk el magunk otthon, kerüljük a bolti salátaönteteket, leveskockákat, tésztaszószokat, amelyek szintén dúskálhatnak a szénhidrátokban, cukrokban.

Összességében elsőre ijesztőnek tűnhet a sok szabály és szénhidrát-számolgatás, de a PCOS-sel élők beszámolói alapján rövid időn belül meg lehet szokni az új életmódot, majd teljesen természetessé válik mindez. A kiegyensúlyozott, egészséges étrend pedig nemcsak abban segít, hogy megszabaduljunk a policisztás ovárium szindróma jelentette panaszoktól, hanem abban is, hogy hosszú távon megőrizzük egészségünket.