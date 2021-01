Az ünnepek elmúltak, de itt maradt plusz 5 kiló

Érdemes leszögezni, hogy az ünnepi súlygyarapodás egyáltalán nem mítosz, különböző felmérések szerint igenis valós probléma, hogy az emberek az év vége közeledtével hajlamosak gyakran túlenni magukat, ami aztán a mérlegre állva is visszaköszön. Már 2016-ban erre hívta fel a figyelmet egy, a The New England Journal of Medicine című folyóiratban publikált nemzetközi tanulmány is. A kutatók mintegy háromezer amerikai, német és japán önkéntes vizsgálatával arra az eredményre jutottak, hogy karácsony után tíz nappal átlagosan fél százalékkal magasabb volt a résztvevők testtömege, mint tíz nappal előtte. Ez persze talán nem tűnik soknak. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egyrészt átlagról beszélünk, másrészt arra is fény derült a kutatásból, hogy az érintettek hajlamosak az ünnepek alkalmával felszedett felesleg felét hosszú távon is megtartani. Így aztán az évek alatt mindössze ebből a rövid, de önfeledt lakomákkal teli időszakból is komoly testsúlynövekedés halmozódhat fel.

Ha életmódot szeretnénk váltani, érdemes hozzá szakember segítségét kérni. Fotó: Getty Images

Különböző felmérések szerint az emberek fele szokott újévkor fogadalmakat tenni, és e fogadalmak többségében vagy a pénzügyi megtakarítások gyarapítására, vagy a testsúlyfelesleg leadására, illetve általában véve az életmódváltásra irányulnak. Mindazonáltal a hangzatos vállalások ötből négy esetben már februárra elbuknak, így aztán elmondható, hogy zömében hamar visszaesünk a régi kerékvágásba, annak minden rossz berögződésével együtt. Csakhogy nem vehetjük félvállról a problémát, a túlsúly és azelhízásugyanis igen rossz hatással van szervezetünk működésére, és hosszú távon olyan problémák kialakulásának melegágya lehet, mint a 2-es típusú diabétesz, a magas vérnyomás, a különböző mozgásszervi, szív- és érrendszeri vagy éppen rosszindulatú daganatos megbetegedések. Márpedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 1975 és 2016 között megháromszorozódott az elhízással élők aránya a világban. Ugyanakkor általánosságban az is elmondható, hogy elhízásra hajlamosító környezetben élünk. A mindennapi egészségtudatos életvitelt rontotta tovább a koronavírus-pandémia megjelenése.

Mindenképpen érdemes tehát az új évvel új életmódra is áttérnünk. Ahhoz azonban, hogy a törekvés ne fusson olyan hamar zátonyra, mint ahogy az a hirtelen jött lelkesedés táplálta újévi fogadalmakkal rendszerint megesik, célszerű tudatosan felkészülni rá. Minél nagyobb súlyfeleslegtől szeretnénk megszabadulni, annál inkább óvatosnak és körültekintőnek kell lenni az indulásnál. A siker érdekében kifejezetten javasolt a kezdetekkor tapasztalt szakember segítségét kérni.

Az életmódváltás első lépése

Maga a fogyás egy egyszerű mérlegelv függvénye: mindaddig, amíg szervezetünk több energiát használ fel, mint amennyihez az elfogyasztott ételek által hozzájut, fogyni fogunk. Értelemszerűen ezt egyrészt a bevitt kalóriák számának csökkentésével - azaz étrendünkön keresztül -, másrészt a felhasznált energiamennyiség növelésével - azaz testmozgással - segíthetjük elő. Több olyan tényező is meghúzódhat azonban észrevétlenül a háttérben, amely aztán jelentősen befolyásolja, milyen diétától és mozgásformától várhatunk jobb eredményt. A szénhidrátháztartástól a vérképzésen át akár a pajzsmirigy-, máj- és vesefunkcióig számos tényezőt figyelembe kell venni. Ezért érdemes az életmódváltás megkezdése előtt mindenképpen egy részletes állapotfelmérést végeztetnünk. Ennek részei azok a laborvizsgálatok, amelyek segítenek abban, hogy részletes képet kapjunk szervezetünk működéséről, egyszersmind arra is fény derülhet, milyen irányba érdemes elindulnunk az optimális testsúly elérése és megtartása érdekében. A laboreredményekre alapozva aztán következhet a sportdietetikai konzultáció, amelynek első lépése az anamnézis felvétele. Ennek során a konzulenssel részletesen átbeszéljük a testtömeg-összetételünket, laboreredményeinket, sportcéljainkat, napi és heti rutinunkat, edzéstervünket. Ez azért fontos, mert egy jó szakember képes megtalálni az egyéni igényeinkhez leginkább passzoló, egyben biztonságosan folytatható mozgásformákat és diétát, illetve támogat is abban, hogy a megbeszélteket valóban betartsuk és sikerrel teljesítsük sportcéljainkat, napi és heti rutinunkat, edzéstervünket.

Így kerülhetőek el legbiztosabban azok a nehézségek és buktatók, amelyek máskülönben kedvünket szeghetnék a folytatástól, mint akár egy rosszul összeállított, túlzott megszorításokat alkalmazó, betarthatatlan fogyókúrás étrend, vagy például egy sérülés valamilyen túlzott megterhelést jelentő, az edzettségi állapotunkhoz nem megfelelően illeszkedő mozgásforma következtében.

A legjobb sportok túlsúlyosoknak

Nagyobb súlyfelesleg esetén tehát nem árt az óvatosság, mert a kelleténél magasabb intenzitású vagy túl nagy súlyokkal végzett edzések rosszulléteket, sérüléseket okozhatnak. Vegyük figyelembe, hogy ilyenkor ízületeinkre is nagyobb teher nehezedik, éppen ezért például a futás, kocogás nem javasolt. Keressünk inkább olyan mozgásformát, amely kíméli az ízületeket, mégis kellőképpen felpezsdíti a légzést és a keringést, valamint megdolgoztatja az izmokat. Az állítható nehézségi fokozatú edzőtermi gépek számos típusa kifejezetten előnyös ebből a szempontból. Ugyanakkor a koronavírus-világjárvány következtében a termek nyitvatartása meglehetősen kiszámíthatatlan napjainkban, ahogy az úszás és az uszodák esetében is hasonló helyzettel kell számolnunk. Öröm az ürömben, hogy otthon is találhatunk minden igényt kielégítő, kezdők számára is alkalmazható sportolási lehetőségeket.

Az első és talán legegyszerűbb opciót a gyaloglás kínálja, amelynek hatékonyságát nem szabad alábecsülni. Állóképességünk javulásával arányosan növelve a távot és a tempót a séta pazarul megmozgat, miközben közel sem teszi ki akkora terhelésnek a mozgásszervrendszert, mint a futás. Hasonló előnyökkel bír a kerékpározás is, és e téren a szobabiciklik is éppúgy számításba jöhetnek. Természetesen ez esetben is alapvető, hogy a teljesítményt csak fokozatosan növeljük, ne vállaljuk túl magunkat. Az aerob mozgásformák mellett hasznos a rezisztenciaedzés is. Itt elsősorban a súlyzós gyakorlatok lehetnek hasznunkra, amelyek az izomzat fejlesztésén túl javítják a tartásunkat, növelik az ízületi mozgékonyságot, valamint az anyagcserét is gyorsítják. Amennyiben állapotunk megengedi, saját testsúlyos edzéseket is kipróbálhatunk, de mind ezek, mind a súlyzós edzések esetében igaz, hogy javasolt szakember segítségével elsajátítani a megfelelő technikai kivitelezést. A járványhelyzetre válaszul számos edző tart online csoportos órákat - érdemes lehet ezek közül is kipróbálnunk a legszimpatikusabb foglalkozásokat, a támogató közeg ugyanis hatalmas lökést jelenthet a kezdéshez.

Összességében elmondható, könnyebben birkózunk meg az életmódváltás jelentette kihívással, ha nem ad hoc módon, hanem tudatosan, szakemberek tapasztalatát is segítségül hívva vágunk bele. Ha kellő elszántság is társul ehhez, a sikerélmény már szinte biztosra vehető, amit állóképességünk, hangulatunk és külsőn megjelenésünk javulásán keresztül fogunk érzékelni, miközben egészségünk hosszú távú megőrzését is nagyban előmozdítjuk.