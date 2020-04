A járvány alatt így végeznek laborvizsgálatokat

Magyarország legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatójaként a SYNLAB is kiveszi a részét a koronavírus-járvány elleni küzdelemből, március végétől ugyanis a cég már a hatóságilag vételezett minták vizsgálatát is megkezdte. Emellett persze - a megfelelő óvintézkedések mellett - a lakosság számára is elvégzik a szükséges laborvizsgálatokat. Nyakunkon az allergiaszezon és a tél végével a szervezetünk vitaminraktárai is kimerültek, szükséges lehet így elvégezni bizonyos vizsgálatokat. Hogyan készüljünk ezekre a járvány ideje alatt? Póda Tamással, a SYNLAB kereskedelmi és marketing igazgatójával erről, illetve a járványhelyzet miatti változásokról is beszélgettünk.

Kevesebb helyszínen, de minden vizsgálat elérhető

"Egyelőre a palettánkon szereplő összes szolgáltatásunk elérhető az ügyfeleink számára. Vagyis minden olyan vizsgálatra, amit eddig elvégeztünk, bátran lehet jelentkezni továbbra is" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Póda Tamás. Érthető módon a vizsgálatok száma némileg lecsökkent az elmúlt hetekben. Egyrészt a kijárási korlátozás miatt kevesebben hagyják el az otthonaikat, a nem létfontosságú orvosi viziteket pedig a járvány utáni időszakra halasztják. Másrészt pedig a vészhelyzeti rendelkezések miatt (a járvány miatt csak a legfontosabb esetekkel foglalkoznak) az állami részről is kevesebb minta érkezik hozzájuk.

Bár a szolgáltatások hiánytalanul elérhetőek, a vizsgálati helyszínek némileg leszűkültek az utóbbi néhány napban. A járvány miatt ugyanis az eddig működő vérvételi pontokból néhányat be kellett zárni, az éppen elérhető vérvételi pontok listája a SYNLAB oldalán is folyamatosan frissül. A 65 év feletti egészségügyi dolgozók munkavégzésének korlátozása miatt is át kellett szervezni bizonyos folyamatokat, ez azonban a vizsgálatok minőségére nincs hatással - tette hozzá Póda Tamás.

A vizsgálatra jelentkezők lázát is megmérhetik. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Március végétől az allergiaszezon is felfutóban van, rendszerint ettől az időszaktól kezdődően végzik a legtöbb allergiavizsgálatot. A téli időszak zárultával pedig a szervezet vitamin-tartalékai is kimerülőben vannak, ami miatt sokan fáradtabbak, többet betegeskednek ilyenkor. Bizonyos laborvizsgálatok ezen problémák okait is kimutathatják, a járvány ideje alatt azonban szigorú szabályok betartása mellett végezhetők el. A pácienseknek ezért fontos tisztában lenni az alábbi intézkedésekkel:

A laborvizsgálatot nem tudják elvégezni olyan személyeken, akik a járványtól fokozottan érintett területen jártak, illetve érintkeztek koronavírusos beteggel. Ha lázasak vagyunk, köhögünk, vagy afertőzésegyéb tüneteit észleljük magunkon, ne kérjünk időpontot, hanem jelentkezzünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számán (06-80-277-455, 06-80-277-456) , ahol további tájékoztatást kapunk a tennivalókról.

, ahol további tájékoztatást kapunk a tennivalókról. A vérvételi ponton minden páciensnek orvosi szájmaszkot kell viselnie. Ezt saját maguknak kell biztosítaniuk, a helyszínen maszkok csak korlátozott számban elérhetőek.

A vérvételi helyen egyszerre csak egy páciens tartózkodhat, akiknek a belépést követően alaposan meg kell mosniuk és fertőtleníteniük kell a kezüket.

A vérvétel előtt a homlokmérővel testhőmérséklet-mérést is végezhetnek a páciensen. Lázas betegek vizsgálatára nincs mód.

A járvány ideje alatt terheléses vizsgálatot egyik helyszínen sem végeznek. Ehhez ugyanis a páciensnek akár több órát is a vérvételi helyen kellene tartózkodnia, ami a folyamatos betegforgalom mellett növeli a kórokozók továbbadásának a veszélyét. Kivételt képez ez alól a várandósok és gyermekvállalás (meddőségi beavatkozások) előtt állók vércukorterhelési vizsgálata, esetükben a szénhidrátanyagcsere nyomonkövetésére irányuló vizsgálatok visszautasítása szakmai szempontból nem javasolt.

A koronavírus elleni harcba is beszállnak

Március 31-től már a SYNLAB laboratóriumaiban is vizsgálják a koronavírus-gyanús személyektől vett hatósági mintákat. "A Nemzeti Népegészségügyi Központ háttérlaboratóriumaként dolgozunk, tehát a mintavételezést a hatóság végzi a kórházakban és az arra kijelölt pontokon. Mi vagyunk jelenleg az egyetlen magánlaboratórium, amely hatósági engedéllyel rendelkezik ezeknek a speciális teszteknek az elvégzésére" - hangsúlyozta az igazgató.

Ezeket a vizsgálatokat az úgynevezett polimeráz láncreakción (PCR) alapuló tesztekkel végzik el. Nagy előnye, hogy már az első tünetek megjelenése előtt néhány nappal kimutatható vele a fertőzés, hiszen a vírus már ekkor is kimutatható orr és torokváladékokból vett mintákból. Ha pozitív a teszt eredménye, az szinte biztosan fertőzést jelez, hogyha viszont negatív eredmény születik, a vizsgálatot javasolt többször megismételni.

Magánszemélyek koronavírus-szűrését egyelőre nem tudja elvégezni a szolgáltató, ezért ha a fertőzés jellegzetes tüneteit tapasztaljuk magunkon, hívjuk háziorvosunkat vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ fent már említett zöld számát, ahol részletes tájékoztatást kaphatunk a vizsgálati lehetőségekről.