Lupusz: ezért fontos a fényvédelem

A szisztémás lupusz az egész szervezetet érintő autoimmun betegség. A betegek jelentős hányada fényérzékeny, az UV-sugarak 40-70 százalékuknál súlyosbítják a tüneteket. Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa a fényvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet.

Kiütéseket és lázat is okozhat

A szisztémás lupusz eritematózusz (SLE) krónikus autoimmun betegség, mely a belső szervek gyulladását és különböző mértékű károsodását okozhatja. Tünetei közé tartozhat a szimmetrikusan jelentkező, jellemzően a kisebb ízületeket érintő gyulladás, alázvagy hőemelkedés, és a laborvizsgálatok is különböző eltéréseket mutathatnak. A legjellemzőbb szimptóma mégis az arcon megjelenő, pillangó alakú bőrpír. Hasonló tünetek a kézfejeken, a körömágyak körül is jelentkezhetnek, melyek a bőr fényérzékenysége miatt, a napfény hatására felerősödhetnek. De az UV-sugarak nemcsak a bőrtünetekre hatnak kedvezőtlenül, hanem a betegek általános állapotát is ronthatják, a tünetek fellángolását okozhatják. Láz, ízületifájdalomjelentkezhet, a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok felerősödhetnek.

A lupuszos betegek nagy része fényérzékeny, így tüneteik romolhatnak a napsugárzás hatására. Fotó: Getty Images

Így védekezzünk a szabadban

A fényérzékenység eltérő fokban jelentkezhet, de a megelőzést minden beteg számára egyaránt javasolják az orvosok. A betegek figyelmét minden esetben felhívják arra, hogy fokozottan ügyeljenek a fényvédelemre. Minimum 30-as vagy annál magasabb faktorszámú fényvédő használata javasolt télen, napsütéses időben is, de az első tavaszi napsugarak megjelenésétől mindenképpen, ha a szabadban tartózkodnak. Lényeges, hogy komplex védelmet nyújtó terméket válasszanak: korábban úgy tartották, hogy a lupuszos betegekre csak a bőrégést okozó UV-B-sugarak jelentenek veszélyt, mára azonban bebizonyosodott, hogy az UV-A- és UV-B-sugarak egyaránt súlyosbíthatják a tüneteket. Ne feledjük, hogy a napvédő krémeknek legalább fél órára van szükségük ahhoz, hogy hatásukat kifejtsék, ezért indulás előtt, időben gondoljunk használatukra!

Ruházat és árnyékolás zárt térben

A kiütések, a lupusz bőrtünetei a napnak leginkább kitett testrészeken - arcon,nyakon, mellkason, karokon, kéz- és lábfejeken - jelentkeznek, ezért ezeket a területeket érdemes a ruházattal is védeni a napsugaraktól. Ha munkájuk miatt, illetve egyéb okból a betegek az átlagosnál több időt kénytelenek a napon tölteni, érdemes UV-szűrő tulajdonságokkal bíró darabokkal bővíteni a ruhatárat, hogy a tünetek rosszabbodását elkerüljék. Bizonyos irodai gépek - fénymásoló, a halogén vagy kompakt fénycsövek - is UV-fényt bocsátanak ki működés közben, de az ablak mellett ülve sem lehetnek biztonságban. Az irodában, autóban vagy otthonokban is átjuthatnak a káros sugarak az ablaküvegen, ezért tanácsos árnyékolókat felszereltetni.

A gyógyszerekre is figyelni kell

A szisztémás lupusz nem gyógyítható, de idejében megkezdett kezeléssel az állapotromlás és a szövődmények nagyobb eséllyel megelőzhetők. A betegség kezelésének célja a gyulladásos folyamatok mérséklése, a szervkárosodások megelőzése: erre szteroidok és immunmoduláns szerek szolgálhatnak. Tüneti szerként a bőrpanaszok enyhítésére kortikoszteroidtartalmú krémek javasolhatók. Bizonyos készítmények, gyógyszerek fényérzékenységet okozhatnak, így felerősíthetik a meglévő panaszokat. Érdemes ezért erről minden esetben a kezelőorvossal konzultálni. Említsük meg azt is, ha korábban nem tapasztaltuk, de most úgy érezzük, hogy a fény is ront az állapotunkon. Ilyen esetekben akár a gyógyszer cseréje is megoldást jelenthet.