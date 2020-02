A szexről őszintén cukorbetegeknek

Bár igaz, hogy ezt az elsősorban a férfiakat érintő problémát sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni, szerencsére az érintettek számára is van remény. A kialakult kedvezőtlen érszövődmények ugyanis lényegesen lassíthatóak, vagy akár teljesen meg is állíthatóak!

Ám az úgynevezett erektilis diszfunkciónak több oka is lehet, nem csak maga az alapbetegség. A rosszul beállított vércukorszint okozta károsodások mellett jelentősen növeli a kockázatot a magas koleszterinszint, a magas vérnyomás, a dohányzás, valamint a túlzott alkoholfogyasztás is. Ugyancsak(például egyes vérnyomáscsökkentők vagy antidepresszánsok ) illetve olyan pszichés tényezők is, mint a stressz, a depresszió - vagy éppen a "felsüléstől" való félelem.