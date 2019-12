Természetes gyógymódok bronhitisre

Szent bazsalikom

Ezt a növényt Indiában gyakran használják tüdőgyulladás kezelésére. A legjobb a bronchitis ellen, ha a növény levelét nyersen rágjuk el. Ha erre nincsen mód, akkor teaként érdemes fogyasztani, bár tény, hogy így kevésbé hatékony.

A bronchitis, vagyis a hörghurut a hörgők nyálkahártyájának krónikus vagy akut gyulladása. A legtöbb esetben önmagától is elmúlik, de sokszor súlyos problémákhoz vezethet. A hörghurutról részletesen itt olvashat!

Malabár dió

Önmagában, de szent bazsalikommal kombinálva is nagyszerű gyógymód lehet a bronchitis tüneteinek enyhítésére. A növény levelét nyersen is elrághatjuk, de gyógynövényboltokban, drogériákban folyékony kivonat is beszerezhető. A folyadékból napi háromszor két evőkanálnyit vegyünk be egy kevés mézzel elkeverve.

A krónikus bronhitisz nagyon meg tudja nehezíteni a mindennapokat

Kurkuma

A kurkuma nagyszerű gyulladáscsökkentő, és számos módon gyakorol kiváló hatást a szervezetre. Egy teáskanálnyit adjunk egy pohár tejhez, és fogyasszuk napi két-három alkalommal - az első adagot mindig közvetlenül ébredés után igyuk meg. Akkor a leghatékonyabb, ha éhgyomorra fogyasztjuk.

Trikatu

Szárított gyömbérrel kombinálva nagyon hatásos nátha, megfázás és köhögés ellen. Nyákoldó hatású, segít megszüntetni az orrdugulást, erősíti az immunrendszert, és akut bronchitis kezelésére is kiváló.

Umcka

Növényi kivonat, amely nagyon hatékony a bronchitis és az arcüreggyulladás kialakulásának megelőzésében is. Gyógynövényboltokban, drogériákban kapható.

Jóga

A jógázással együtt járó mély lélegzetvételek és bizonyos ászanák bizonyítottan jó hatással lehetnek a krónikus bronchitisben szenvedők egészségére. Már napi 20 perc jógalégzés is elég lehet, hogy jobban érezzük magunkat.

