Nem múlik a köhögés? Ezt jelezheti

Sokan a már jól ismert házi praktikákhoz folyamodnak először, például mézet nyalogatnak, mézes teát szürcsölnek, sok folyadékot isznak, valamint párologtatnak, hogy enyhítsék a torokirritációt és feloldják a váladékot. Az is beválhat, ha lefekvés előtt eggyel több párnát teszünk a fejünk alá, az elalvás előtti mézfogyasztás pedig bizonyítottan segít enyhíteni az éjszakai köhögést, így hozzájárul a nyugodtabb pihenéshez.

Nem biztos, hogy nátha vagy influenza miatt köhögünk. Fotó: iStock

Hurutos vagy száraz köhögés?

Sokan tudják, hogy hurutos köhögésre vény nélkül kapható szerek széles kínálatából válogathatunk a patikában, azzal azonban már kevesen vannak tisztában, hogy ha néhány nap múlva nem javul a beteg állapota, belázasodik vagy nem kap levegőt, akkor azonnal orvost kell hívni.

Használ-e az antibiotikum a köhögés ellen? Általában nem, ugyanis a legtöbb esetben nátha vagy influenza miatt kezdünk el köhögni, és egy héten belül jobban is leszünk. Ha mégsincs javulás, akkor keressük fel háziorvosunkat, ugyanis elképzelhető, hogy bakteriálisfertőzésáll a háttérben - ebben az esetben viszont már antibiotikumra lesz szükség.

A száraz köhögésen segíthetnek köhögéscsillapítók, de akár cukorkák is, amelyek csökkenthetik a torok hátsó részén jelentkező irritációt. Fontos, hogy sem ezeket, sem pedig a hurutos köhögés csillapítására szolgáló készítményeket ne adjuk négyévesnél fiatalabb gyerekeknek. Nekik enyhébb esetben, kétéves kor felett egy kis mézet ajánlott adni, erősebb köhögéssel viszont mindenképp forduljunk gyerekorvoshoz.

Mi mindentől köhöghetünk még?

Fontos azt is kideríteni, hogy nem allergia, asztma, szívbetegség,refluxvagy dohányzás miatt köhögünk-e. A dohányzás például - különösen a reggeli órákban - rekedtséget és rendszeres a köhögést idézhet elő. Az is előfordulhat, hogy a gyakori köhögés már nemcsak a cigarettázással függ össze, hanem komolyabb betegségre - például hörghurutra vagy akár rákra - is utalhat. Ha vért köhögünk fel, vagy a köhögés egy hónapnál hosszabb ideig is fennáll, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Mikor menjünk feltétlenül orvoshoz?

Ha a köhögés mélyről jön és sok váladékkal jár, esetleg a váladék véres, mindenképp ajánlott szakemberhez fordulni. Akkor se halogassuk ezt a látogatást, ha szorítást érzünk a mellkasunkban, nem kapunk levegőt, zihálunk, illetve magas lázzal jár a köhögés, amit három nap után sem sikerül otthon csillapítani.

Forrás: webmd.com