Köhögéssel mikor forduljunk orvoshoz?

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. november 8. 09:55 Módosítva: 2019. november 20. 16:52

A köhögés egy tünet, aminek mindig van valami kiváltó oka. Ez az ok lehet egy egyszerű megfázás is, de akár komolyabb betegség is állhat a hátterében. Mutatjuk, mikor érdemes köhögéssel orvoshoz fordulnunk.

Ha a szűnni nem akaró köhögés szinte a semmiből tör ránk, akkor érdemes azonnal orvoshoz fordulnunk. Ilyen tünete lehet például méh- vagy darázscsípésnek, valamint allergiát okozó vegyi anyagoknak, amelyek a légutak elzáródását okozhatják. De az is komoly betegségre utalhat, ha a köhögés hat hétnél tovább tart. Ilyen esetben is mindenféleképpen orvoshoz kell fordulnunk, hogy kiderítsük a köhögés okát. Mi állhat az elhúzódó köhögés mögött? Többféle oka is lehet a szűnni nem akaró köhögéseknek, az alábbiakban ezeket vesszük sorba: Asztma vagy allergiás légúti betegségek : a kezeletlenasztmaés a szénanátha is okozhat nem múló köhögést. Szénanáthára utalhat a köhögés mellett, ha tüsszögés, orrviszketés, orrfolyás vagy orrdugulás jelentkezik, az asztmát pedig a nehézlégzés és a fulladás jelezheti.

: a kezeletlenasztmaés a szénanátha is okozhat nem múló köhögést. Szénanáthára utalhat a köhögés mellett, ha tüsszögés, orrviszketés, orrfolyás vagy orrdugulás jelentkezik, az asztmát pedig a nehézlégzés és a fulladás jelezheti. Idült arcüreggyulladás : ebben az esetben éjszakánként a váladék lecsorog a hátsó garatba, ami reggel köhögést és váladékürítést válthat ki. A diagnosztizáláshoz arcüregi CT-re, fül-orr-gégészeti vizsgálatra is szükség lehet.

: ebben az esetben éjszakánként a váladék lecsorog a hátsó garatba, ami reggel köhögést és váladékürítést válthat ki. A diagnosztizáláshoz arcüregi CT-re, fül-orr-gégészeti vizsgálatra is szükség lehet. Reflux : a gyomorból sav áramlik vissza a nyelőcsőbe és onnan a légutakat irritálva köhögést okoz. Ez a köhögés is inkább éjszaka, reggel jelentkezik. A kórkép felállításához gasztroenterológiai vizsgálatra van szükség.

: a gyomorból sav áramlik vissza a nyelőcsőbe és onnan a légutakat irritálva köhögést okoz. Ez a köhögés is inkább éjszaka, reggel jelentkezik. A kórkép felállításához gasztroenterológiai vizsgálatra van szükség. COPD : a krónikus obstruktív tüdőbetegség tünetei a nem múló köhögés, a krákogás, nehézlégzés és légszomj. Ezekkel a panaszokkal minél előbb orvoshoz kell fordulni, hogy a betegséget megfelelő kezeléssel karbantarthassuk.

: a krónikus obstruktív tüdőbetegség tünetei a nem múló köhögés, a krákogás, nehézlégzés és légszomj. Ezekkel a panaszokkal minél előbb orvoshoz kell fordulni, hogy a betegséget megfelelő kezeléssel karbantarthassuk. CE-gátló családhoz tartozó vérnyomáscsökkentők: ezek a szerek a betegek 10 százalékánál okoznak "ismeretlen eredetű" köhögést. Esetükben a megoldást a gyógyszerek más vérnyomáscsökkentőre való cseréje jelenti. A hosszú ideig elhúzódó köhögés mögött akár súlyosabb betegségek is meghúzódhatnak. Fotó: iStock A dohányosoknak is érdemes odafigyelni! Mi állhat az éjszaka fellépő köhögés mögött? Részletek itt. A reggeli krákogás, köhögés nagyon jellemző a dohányosoknál. Fontos tudni, hogy ez nem egy természetes jelenség, akár azt is jelezheti, hogy a cigarettázás miatt a szervezetben valami eltérés alakult ki. Az állandó köhögés, köhécselés például krónikus tüdőbetegség figyelmeztető jele is lehet, ami sürgősen orvosi ellátást igényel. Ha tehát dohányzás mellett régóta fennálló köhögéssel küzdünk, érdemes magunkat megnézetni. Dohányosoknak akkor is érdemes elmenniük orvosukhoz, ha egy influenza vagy megfázás után tartós és szűnni nem akaró köhögés vagy rekedtség marad hátra. A tüdőrák gyakori tünetei 5 tünet, amely nagy bajt jelez 5 tünet, amellyel orvoshoz kell fordulni Természetes köptetők hurutos köhögésre

Hogyan kezelhető a köhögés? A köhögés tehát egy tünet, amit számtalan ok kiválthat. Tehát a köhögés terápiája alatt valójában azt értjük, hogy az azt kiváltó betegséget kell kezelnünk. Mégis, vannak bizonyos javallatok, melyek, ha az alap betegség gyógyításában nem is, de a köhögés csillapításában segíthetnek a betegeken. A garat eredetű száraz köhögés kortyolgatással, cukorka szopogatásával is csillapítható.

A köptetők megkönnyítik, meggyorsítják a légutakban letapadt nyák kiürülését. Néhány napos használatuk is hasznos lehet, ám alkalmazásuk az adott betegségtől is függ. Erről mindenképpen orvosunkkal érdemes egyeztetni.

A dohányzást a köhögés minden formájánál kerülni kell.

Köhögéscsillapítókat is lehet alkalmazni száraz köhögés esetén. A száraz köhögés ugyanis nagyon kifáraszthatja a beteget, tehát érdemes enyhíteni a tünetet. Jó tudni! A köhögés gyermekek esetében rendkívül veszélyes is lehet, sürgősségi ellátást is indokolhat. Mindenképpen mentőt kell hívni, ha a gyerek fullad, vagy ugató köhögési rohammal járó, nehéz, húzó belégzés jelentkezik.