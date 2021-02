A köhögés az emberi szervezet egyik védekező reflexe, segít megtisztítani a torkot az irritáló anyagoktól, és megakadályozza, hogy bármilyen étel vagy ital kerüljön a légutakba. Számos anyag válthat ki irritációt, ilyen a többi között a por, a pollenek, a dohányfüst, de van, hogy a túl hideg levegő is kaparni kezdi a torkot. Gyerekeknél nem kell minden apró köhintésre aggódva ugranunk, náluk a szokottnál gyakoribb köhögés is általános jelenség. Egy gyerek átlagosan napi 11 alkalommal köhög, de reflexszerűen akár napi 34-szer is elköhögheti magát, sokszor anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Gond akkor van - legyen szó gyerekekről vagy felnőttekről -, ha a köhögés kellemetlenné, fájdalmassá válik, és a mindennapi tevékenységeket vagy éppen a pihenést akadályozza. Ez jellemzően akkor fordul elő, ha a köhögés valamilyen légúti fertőzés kísérő tüneteként jelentkezik.

Jaj, de csúnyán köhögsz!

Az esetek túlnyomó többségében a köhögés a szezonális nátha vagy influenza kísérő tünete, de szintén gyakori köhögéssel járhat a hörghurut, a gége- vagy arcüreggyulladás, az asztma, valamint a tüdőgyulladás is. Az enyhébb vagy közepes lefolyású, köhögéssel járó fertőzések esetén elegendő lehet az ágynyugalom és az otthoni kezelés, ám ha a köhögés három hétnél is tovább elhúzódik, netán egyéb tünetek, például magas láz, mellkasi fájdalom, hányinger/hányás, fejfájás vagy alváshiány is megjelenik, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz, aki fényt deríthet a panaszok pontos kiváltó okára, és ennek megfelelő terápiát javasolhat.

Bár maga a köhögés nem fertőző, az azt kiváltó kórokozót hatékonyan terjesztik a légutakból nagy nyomással távozó, szétporlasztott nyálcseppek. Így aztán könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy egy köhögő családtag után nem sokkal már zeng az egész lakás a kánonban köhögő kicsiktől-nagyoktól. Ha ezt szeretnénk elkerülni, fordítsunk figyelmet az alapvető higiéniai szabályokra, és már korán tanítsuk meg rá a kicsiket is, hogy köhögéskor a könyökhajlatukkal vagy zsebkendővel takarják el a szájukat, ne köhögjenek rá másokra, valamint egészségesen és betegen is rendszeresen mossanak kezet.

Száraz vagy hurutos?

A köznyelvben a köhögés két típusát száraz és hurutos néven ismerjük, míg az orvosi szakkifejezés improduktív és produktív köhögést különböztet meg. A különbséget az adja, hogy a köhögés következtében távozik-e valamilyen légúti váladék a légzőrendszerből. Fontos, hogy minden esetben felismerjük, melyik típusú köhögéssel van dolgunk, hiszen annak megfelelően kell kiválasztanunk a nekünk megfelelő köhögés elleni készítményt.

Száraz (improduktív) köhögéskor a torokban gyakori az irritáló, csiklandozó, kaparó érzés, ez váltja ki a gyakori köhögést, melynek során nem távozik jelentős mennyiségű köpet. A száraz megnevezés tehát megtévesztő lehet, mert nem arra utal, hogy egyáltalán nincs jelen légúti nyák, csupán jóval kevesebb, mint a hurutos köhögés esetén. A száraz köhögés főként a vírusos, bakteriális, gyulladásos kórképek velejárója.

a torokban gyakori az irritáló, csiklandozó, kaparó érzés, ez váltja ki a gyakori köhögést, melynek során nem távozik jelentős mennyiségű köpet. A száraz megnevezés tehát megtévesztő lehet, mert nem arra utal, hogy egyáltalán nincs jelen légúti nyák, csupán jóval kevesebb, mint a hurutos köhögés esetén. A száraz köhögés főként a vírusos, bakteriális, gyulladásos kórképek velejárója. Hurutos (produktív) köhögés esetén nagy mennyiségű nyák van jelen a légutakban, aminek felszakadását és kiürülését szeretné a szervezet a köhögéssel elérni. A hurutos köhögés főként a nyálkahártya megduzzadásával járó légúti fertőzések kísérő tünete. Fontos, hogy a fokozottan termelődő nyák távozását segítsük, mert a besűrűsödött váladékban könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, így könnyen felülfertőződés alakulhat ki.

A kétféle típus azonban nem zárja ki egymást - előfordulhat, hogy a száraznak induló köhögés egy idő után hurutossá alakul át a légutakban egyre jobban termelődő nyák miatt. Gyermekek esetében pedig különösen résen kell lenni, mert vizsgálatok igazolták, hogy a kicsik több nyákot nyelnek le, ezért könnyen lehet, hogy a száraznak tűnő köhögésük valójában inkább hurutos.

Így csillapíthatjuk a köhögést

A hosszan tartó, gyakori köhögés (függetlenül annak típusától) igencsak megterheli a szervezetet, és az éjszakai pihenésünket is megnehezítheti, ezért fontos, hogy ne vegyük félvállról a panaszt, és már az első tünetek megjelenésekor felvértezzük magunkat. A vírusos, bakteriális légúti fertőzésekre ugyan nincs egyetlen jól bevált kezelési módszer, de magát a köhögést sokféleképpen csillapíthatjuk.

Száraz és hurutos köhögésnél egyaránt fontos a bőséges folyadékpótlás - ha nedvesen tartjuk a torkot, csökken az irritáció, a légutak megnyugszanak, miközben a hidratálás a váladék fellazítását is segíti. Napközben igyunk minél több tiszta vizet vagy teát, és éjszakára is készítsünk oda az ágy mellé egy pohár vizet szükség esetére.

Ügyeljünk rá, hogy a szoba levegője se legyen száraz, mert az is fokozhatja a torok irritációját, kiszáríthatja a nyálkahártyákat. Ha úgy érezzük, a lakás páratartalma alacsonyabb az ideális 30 százalékosnál, szerezzünk be egy hidegpárásító készüléket, vagy egy hőálló tálban helyezzünk vizet a fűtőtestre - mindkettőhöz adhatunk pár csepp légzéskönnyítő illóolajat (például eukaliptuszt, borsmentát, citromot vagy rozmaringot) is.

Igyekezzünk megszüntetni az orrdugulást, lefekvés előtt sóoldatos orrspray-vel tisztítsuk meg az orrunkat. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a váladék a garaton lecsorogva váltson ki köhögési ingert. Kisebb gyermekeknél használhatunk valamilyen orrszívó készüléket is a felesleges orrváladék eltávolítására.

Száraz köhögés esetén a köhögéscsillapító szerek hozhatnak enyhülést, melyek segítenek elnyomni a köhögési reflexet. Hurutos köhögéskor azonban nem a köhögési inger megszüntetése a cél, hanem az, hogy a letapadt, nehezen ürülő váladék távozását elősegítsük - ebben a vény nélkül kapható hurutoldók lehetnek a segítségünkre. A hurutoldók a lerakódott váladékot apróbb részekre bontják, elfolyósítják, hogy könnyebben felköhöghető legyen a nyák.

