A köhögés a szervezet védekező mechanizmusának része, amelynek révén a légutak tiszták és átjárhatóak maradnak. Fontos a szerepe abban is, hogy védje a szervezetet a különféle fertőzésektől. Napközben néhány köhintés teljesen természetes, és semmilyen komoly aggodalomra nem kell, hogy okot adjon. A gyakoribb és hosszabban elhúzódó köhögés hátterében azonban sok esetben valamilyen betegség húzódik, ami kezelés nélkül súlyos szövődményeket okozhat. De már önmagában mint tünet is megterhelő a szervezetre, főleg, ha éjszaka is jelentkezik, így ellehetetlenítve a pihentető alvást.

A köhögés típusai

Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen köhögéssel fordul orvoshoz a beteg. Két fő típust különböztetünk meg: a produktív és improduktív köhögést, ismertebb nevükön hurutos és nem felszakadó, azaz száraz köhögést. Előbbit, azaz a hurutos köhögést a légúti nyálkahártya gyulladása eredményezi, melynek hatására a nyálkahártya több váladékot termel, így próbál megszabadulni a kórokozóktól. Száraz vagy irritatív formájáról pedig akkor beszélünk, ha a köhögést nem kíséri köpet, hanem rövid, ismételt rohamokban tör elő. Általában előbb jelentkezik a száraz és irritatív köhögés, amelyet később hurutos és váladékürítéssel járó köhögés követ.

h i r d e t é s

A kiváltó okok különböznek, ezért kell megállapítani, hogy milyen típusú köhögésben szenvedünk még azelőtt, hogy felkeresnénk egy patikát. Ha már tudjuk, hogy milyen jellegű a köhögés, akkor könnyebb dönteni a tünete enyhülését célzó, lehető legjobb kezelésről.

A száraz, irritatív köhögés enyhíthető köhögéscsillapítóval. Azonban legtöbb esetben a száraz köhögés csillapítása nem javasolt, kivéve hogyha a köhögés zavarja a beteg alvását. Köhögéscsillapítókat abban az esetben sem javasolt szedni, ha a köhögés hurutos, vagyis váladék ürül vele. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy a beteg elegendő mennyiségű folyadékot fogyasszon, ami segít, hogy a gyulladásos váladék kiürüljön a légutakból. Ebben pedig komoly szerepük lehet a felköhögést megkönnyítő, azaz hurutoldó készítményeknek is.

Hogyan kezeljük a hurutos köhögést?

A szervezet köhögéssel próbál megszabadulni a túlzott mennyiségű nyáktól. Ha a váladék elég laza, akkor ez nem jelent nehézséget. Ha azonban a köhögési reflex csökkent vagy a váladék túl sűrű, viszkózus (vagyis nem elég folyékony), akkor a nyák a tüdőben pang, ami káros hatással van a légzésfunkcióra, és a további légúti fertőzések kockázata növekedhet, mivel a váladék kiváló táptalajt szolgáltat a mikrobák szaporodásához. Ezért fontos, hogy a váladékot a lehető leghamarabb eltávolítsuk a légutakból. Erre pedig a váladék feloldása, valamint a felköhögés elősegítése a legjobb mód, amiben kulcsszerepük lehet a mukolítikumoknak, avagy más néven váladékoldóknak. E készítmények közé tartozik az ACC is, amely amellett, hogy feloldja a letapadt váladékot, javítja a csillószőrök (apró szőrszálszerű képződmények) működését is, amelyek segítik a váladék eltávolítását a tüdőből, légutakból.

ACC - ne hagyjuk, hogy a köhögés felborítsa a napunkat!

Az ACC segít megtisztítani a tüdőt, légutakat:

feloldja a letapadt váladékot;

megkönnyíti a felköhögését;

antioxidáns hatóanyaga támogatja a gyógyulást.

Az ACC különböző gyógyszerformákban (vízben oldható pezsgőtabletta, granulátum), felnőtteknek és gyermekeknek szánt kiszerelésekben is elérhető. Az ACC Long 600 pezsgőtabletta kényelmes, napi egyszeri adagolású hurutoldó felnőtteknek. Az ACC 200 granulátum a családi megoldás, amely felnőttnek és 6 év feletti gyereknek is adható.

OACC1958/01.22

Vény nélkül kapható, acetilcisztein tartalmú gyógyszer.

Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. Tel.: 06 1 430 2890 www.sandoz.hu