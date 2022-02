Az őszi-téli hónapokban nagyon gyakoriak a különböző felső légúti megbetegedések, amelynek kórokozói villámgyorsan terjedhetnek az óvodai és iskolai csoportokban. A beteg gyerekeket napokig gyötörhetik köhögőrohamok, amelyek az éjszakai pihenésüket is tönkretehetik. Ahhoz, hogy a panaszaikat enyhíthessük, fontos megvizsgálni, mi áll a köhögés hátterében, ez ugyanis a kezelést is alapvetően befolyásolja.

A köhögés egy fontos reflex, ami segít a légutak tisztán tartásában. Az ingert valamilyen irritáció váltja ki, amit például a betegség miatt termelődő váladék okozhat. A legtöbb esetben megfázás, influenza és más légúti fertőzések kísérőtüneteként jelentkezik ez a panasz, a gyerekeknél ráadásul igen gyakran: egy teljesen egészséges, óvodáskorú gyermek akár 4-5 és e fölötti, köhögéssel járó légúti vírusfertőzésen is áteshet évente, amelyek mindegyike nagyjából 10 napig tart. A köhögés lehet száraz vagy hurutos, és enyhe vagy súlyos fokú is.

Száraz vagy nedves a köhögés?

Mielőtt a kezelésbe belefognánk, meg kell határozni, hogy a köhögés száraz vagy hurutos. Ez ugyanis alapvetően befolyásolja, hogy milyen készítményt alkalmazunk. Száraz köhögés esetében, ami nem produktív köhögésként is ismert, nincs nyáktermelődés. A rövid, ismételt köhögés rohamokban is előtörhet és gyakran kíséri kaparó érzés a torokban. A felső légúti betegségek korai szakaszában sok esetben száraz köhögés jelentkezik, ami aztán idővel átfordul hurutos köhögésbe.

Hurutos (vagy más néven produktív) köhögés esetén már váladékot köhög fel a beteg. Ezt a váladékot, azaz a nyákot a nyálkahártya védekezésképpen termeli, hogy megszabaduljon a kórokozóktól. Hogyha segítjük a légúti fertőzésekkel - megfázással, influenzával, hörgő- vagy tüdőgyulladással - felgyülemlett váladék kiürülését, azaz a köhögés felszakítását, akkor felgyorsítható a légutak megtisztításának folyamata. Ezt többféle, a patikákban vény nélkül is kapható gyógyszer elősegítheti.

Milyen gyógyszereket szedhet a gyermek?

Mivel a náthát és az influenzát is vírusok váltják ki, így az antibiotikumok is teljesen hatástalanok ellenük. A kezelés célja elsősorban a tünetek enyhítése és a gyógyulási folyamat felgyorsítása. A hurutos köhögés csillapítható olyan gyógyszerekkel, amik a váladék hígításával könnyítik a felköhögést. Ezek a szerek a váladékoldók, azaz mukolítikumok, amelyek családjába az ACC is beletartozik.

Az ACC segít megtisztítani a tüdőt, légutakat a huruttól:

feloldja a letapadt váladékot;

elősegíti a váladék felköhögését;

antioxidáns hatóanyaga a gyógyulást is támogatja.

Az ACC gyermekek részére többféle formában és ízesítéssel kapható:

Az ACC 100 mg, narancs ízesítésű granulátum vagy az ACC 20 mg/ml, cseresznye ízű belsőleges oldat 2 év felett alkalmazható. Az oldat cukormentes, így cukorbetegség esetén is szedhető.

Az ACC 200 mg, narancs ízesítésű granulátum családi megoldás: felnőttnek és 6 év feletti gyermeknek is adható.

