Légzőizom-erősítés

A továbbiakban a Dysphagia című folyóiratban közzétett tanulmány eredményeit mutatjuk be, amely a ParkC, a Curtin Egyetem és a Royal Perth Bentley Group munkatársai által végzett kutatáson alapul. A kutatás során egy "kilégzőizom-erősítő tréning" nevű módszert próbáltak ki, hogy kiderítsék, segíthet-e pusztán a kilégzőizmok edzése a nyelési nehézségekkel küzdő Parkinson-kóros embereken.

A kilégzőizom-erősítő tréninget eredetileg középiskolás, zenei oktatásban részesülő diákok számára fejlesztették ki a kilégzési erő növelésére Ausztráliában. A módszer lényege, hogy az ember ellenállással szemben fúj egy eszközbe, mintha trombitálna. Amikor önkéntelenül erősebben kezd fújni, a kérdéses izomcsoport is erősebben mozog. Akárcsak egy edzőtermi edzésnél, ez esetben is kulcsfontosságú a rendszeresség.

A módszert számos kutató vizsgálta, kedvező eredményekkel. Szakértők szerint a tréning nemcsak a kilégzés erejét növeli, hanem jótékonyan hat a köhögésre és javítja a nyelési képességet is, márpedig e két tünet az, amelyek rendkívül megnehezítik a Parkinson-kóros személyek társas életét. A gyakorlatot minden alkalommal többször kell ismételni, és hetente ötször végrehajtani - hangsúlyozta Naomi Cocks, a tanulmány egyik szerzője.

Másban is segít

A kutatócsoport arra is kíváncsi volt, hogy a fent leírt előnyök mellett okoz-e ez a tréning kifejezetten a nyálelválasztásban is javulást. Ennek vizsgálatába tizenhat Parkinson-kóros személyt vontak be, akiknek saját bevallásuk szerint nyálzási nehézségeik voltak. A résztvevők hat hét alatt harminc alkalommal végeztek kilégzőizom-erősítő gyakorlatot, ötből kétszer logopédus irányításával, és három alkalommal otthon, egyedül. A tréning előtt és után mérték a résztvevők nyelési képességét, a köhögés és az ajak erejét, továbbá a nyálelválasztást. Megállapították, hogy a nyelési képesség, a köhögési erő és a nyálelválasztás mind jelentősen javult.

A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek a légzőizom és a Parkinson-kór összefüggését illetően. Az ígéretes előzetes eredmények azt sugallják, hogy az izomtréning kellemesebb és hatékonyabb megoldás lehet, mint más terápiák, például a botoxinjekciók befecskendezése a nyakba. Utóbbiak - noha eredményesen csökkentik a nyáltermelést - száraz szájat és nyelési nehézségeket hagyhatnak maguk után.