Az éjszakai köhögést így csillapítsuk

Kiváltó okok

Az éjszakai köhögést elsősorban szezonális megfázás, arcüreg- vagy orrmandula gyulladás következtében alakul ki, de előidézheti a fűtési szezonra jellemző száraz levegő, a légutak krónikus gyulladásával járó asztma, vagy akár allergia is. Allergiát leggyakrabban háziporatka, lakásban tartott állatok, penészgomba vagy növényi pollenek okoznak, de, hogy egy adott esetben pontosan mi váltja ki, annak érdemes mindig szakorvosi vizsgálat során utánajárni.

A nyugodt éjszakai pihenést gyakran megkeserítő köhögés megjelenik különböző légúti fertőzések, valamint krónikus orrmelléküreg-gyulladás következtében is, amelyek tünete többek között a megnövekedett váladéktermelődés. Időnként azonban olyan súlyosabb kórképek velejárója is lehet, mint egyes tüdő és szívbetegségek, de előfordulhat gyógyszerek mellékhatása vagy a dohányzás következményeképpen is.

Ha nyolc hétnél tovább tartanak a tünetek, vagy súlyosabbá válnak, orvoshoz kell fordulni. Fotó: iStock

Célirányos kezelés

Az éjszakai köhögést mindig a kiváltó okoktól függően kell kezelni. Általánosságban azonban elmondható, hogy ha nyolc hétnél tovább tart, vagy a tünetek egyre súlyosabbá válnak - esetleg nagyfokú gyengeség, magaslázvagy véres köpet is társul hozzá - érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni. Amennyiben például a köhögést a nyelőcsőbe visszaáramló gyomorsav ingerli, a megoldás a reflux kezelése, az étkezési szokások átalakítása, és az ágy fejrészének megemelése lehet. Ha a száraz levegő, sokat segíthet a hálószoba párásítása és az elegendő folyadékfogyasztás.

Hátsó garatfali váladéklecsorgás

A belélegzett levegőben lévő szennyeződések, kórokozók és pollenek a légutak nedves felületén megtapadnak, majd vagy nyállal keveredve a gyomorba, vagy pedig az orrváladék irányába távoznak. Azonban, ha ennek mennyisége valamilyen okból megnő, hátsó garatfali váladéklecsorgásról beszélhetünk. A folyamatra jellemző, hogy fekvő helyzetben sokkal erőteljesebben jelentkezik, mint napközben, így gyakori éjszakai köhögést idéz elő.

Mi okozza az éjszakai köhögést? Részletekért kattintson!

Az állapot enyhítésére megoldást jelenthet az orrüregek átmosása speciálisan erre a célra használatos termékekkel, de segíthet a sós vízzel való gargarizálás, a gyógyteák és a méz fogyasztása is. Mivel az éjszaka termelődött váladék összegyűlik és megtapad a légutakban, ezért fontos, hogy ezt napközben igyekezzünk minél hatékonyabban feloldani, és elősegíteni annak kiürülését. Erre a célra legalkalmasabbak a különböző hurutoldók és köptetők használata.

Köptetők és hurutoldók

A köptetők és hurutoldók másként fejtik ki a hatásukat. A köptetők a légúti nyák termelését fokozzák, így használatuk során a felköhögendő nyák mennyisége megnő, majd a gyomornyálkahártya ingerlésével fokozott köhögési ingert kiváltva járul hozzá a váladék kiürüléséhez.

Ezzel szemben például az acetilcisztein tartalmú hurutoldók a lerakódáson hatva apróbb részekre bontják szét a váladékot, így csökkentve annak sűrűségét és tapadását. A nyák ennek köszönhetően jóval könnyebben felköhöghetővé válik. Fontos, hogy ezeket a készítményeket mindig a betegtájékoztató szerint alkalmazva napközben használjuk, hogy az éjszakai pihenés zavartalanabb lehessen.