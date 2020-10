Köszvény vagy rheumatoid arthritis?

Bár aköszvényés a rheumatoid arthritis is az ízületeket érintő betegség, a kettő korántsem ugyanaz. Panaszok esetén azért is fontos felkeresni a szakorvost, mert csak a pontos diagnózisra épülhet hatékony kezelés - hívja fel a figyelmet Dr. Selyem Réka, a FájdalomKözpont reumatológus szakorvosa.

Gyulladás - de nem ugyanolyan

A rheumatoid arthritis (RA) és a köszvény is az ízületeket érintő, fájdalmas gyulladás, az okok azonban egészen különbözőek. Az RA autoimmun eredetű betegség, amely során a szervezet "tévedésből" az ízületek synoviális szöveteinek egészséges sejtjeit támadja meg. Következményként gyulladás,fájdalomés duzzanat jelenik meg - többnyire a kezekben, a csuklókban, a bokákban és a térdekben.

A köszvény szintén gyulladással jár, ami akkor jön létre, ha a vérben felszaporodik a húgysav, és annak kristályai kicsapódnak, majd lerakódnak a synoviális szövetekben. Az így keletkezett gyulladás a nagylábujjakban, a kezekben, a lábfejekben, a térdekben és a könyökben jelentkezik. Ez tehát egy anyagcsere- és immunológiai eredetű, de nem autoimmun betegség.

Felmérések szerint az RA gyakrabban fordul elő nőknél, míg a köszvény több férfit érint. Forrás: 123rf

A tünetek egy része hasonló

Bár mindkét betegség komoly fájdalmat okozhat, az egyik nagy különbség a kettő közt, hogy az RA olyan hosszú távú következményekkel is járhat, mint a szívérrendszeri- és a légzőrendszeri betegségek vagy a csontritkulás, a depresszió és a rosszindulatú elváltozások.

Az RA-s betegek az alábbi tüneteket tapasztalhatják rohamszerűen:

fájdalom, merevség, duzzanat az ízületekben

mindkét oldalon - azaz szimmetrikusan - jelentkező ízületi panaszok

gyengeség, elesettségérzés

láz

Hosszú távon pedig olyan következmények jelentkezhetnek, mint az ízületek károsodása, a kezek és a lábak mobilitásának és stabilitásának tartós változása, a korai szívbetegségek vagy a szemgyulladás.

A köszvényesek szintén megélhetik a betegség kiújulását és elmúlását attól függően, hogy mennyi húgysavkristály rakódik le az ízületeikben. Kiváltó ok lehet olyan ételek és italok fogyasztása is, amelyek purinban gazdagok. Ilyenek például a szeszes italok, a vörös húsok, a száraz hüvelyesek, a belsőségek és az üdítők. Ezeken kívül a genetikai eltérések (például enzimhiányok), a fokozott sejtciklus (tumorok) és anyagcserezavarok is (elhízás, veseelégtelenség, dehidráció) kiválthatják a köszvényt.

Ha kialakul a roham, a betegek többek között ilyen tüneteket tapasztalhatnak - leggyakrabban a nagylábujjukban:

fájdalom és duzzanat, forróság érzése az ízületben

aszimmetrikusan jelentkező panaszok

az ízület korlátozott mozgása, gyengesége

A rizikófaktorok között is akad hasonlóság

Mind az RA, mind a köszvény esetében megfigyelhető a családi halmozódás, valamint mindkét betegség esetében rizikófaktor a túlsúly és az elhízás. Ám míg az RA kockázati tényezői közé a dohányzás sorolható, addig a köszvény esetén inkább a magas koleszterinszint és vérnyomás, a cukorbetegség és a szívbetegségek jelentenek nagyobb kockázatot. Bizonyos gyógyszerek, mint a vízhajtók és egyes kezelések (sokszor az RA vagy a pszoriázis ellen alkalmazottak) szintén növelik a köszvény rizikóját.

"Mivel a két kórképet sokan összekeverik, nagyon fontos lenne, hogy panaszok esetén forduljunk orvoshoz, aki már a tünetek és a fizikális vizsgálat alapján is elindul a diagnosztizálás útján" - mondja dr. Selyem Réka.

"Természetesen fontos a vérvizsgálat is, hiszen így mérhető a húgysavszint, és olyan jeleket is kereshetünk, mint a magas C-reaktívprotein-szint vagy a vérsejtsüllyedés, amely RA-ra is utalhat. A képalkotó módszerek pedig azért lehetnek szükségesek, hogy lássuk, a betegség okozott-e károsodást a szövetekben vagy a csontokban" - tette hozzá a reumatológus.

Ha megszületik a diagnózis, a betegségnek megfelelő kezeléssel sokat lehet javítani az állapoton. Fontos, hogy a gyógyszerszedés mellett mindkét esetben vállalni kell bizonyos étrend- és életmódbeli változtatásokat is, így a rizikófaktorok is kiküszöbölhetőek.