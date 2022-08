Bütyök nőtt a lábamon, mit csináljak vele?

A lúdtalp a ludas a bütykökért?

A bütyök (hallux valgus) a láb leggyakoribb deformitásai közé tartozik, különösen a fejlett társadalmakban és a nők között fordul elő nagy számban. A nagylábujj alappercének kinövését értjük alatta. Kialakulásának oka a láb harántboltozatának süllyedése, amelyet a köznyelv lúdtalpnak nevez .

Tényleg a lúdtalp a felelős a bütykökért?

A súlyeloszlás is számít

A láb statikai helyzetének, a súly eloszlásának a megváltozása következtében ugyanis a lábfej a lábujjak tövénél kiszélesedik, a megváltozott nyomás hatására az inak a nagylábujjat a másik négy ujj felé húzzák. A nagyujj ("öregujj") rendellenes elhajlása miatt az alapperc az ellentétes oldalon jellegzetesen kitüremkedik, deformálódik, csontkinövés is létrejöhet. Az ízület belső, illetve oldalsó részén a nyáktömlő az állandó fokozott nyomás hatására könnyen gyulladásba jön, ami a gyulladás fellángolásakor fokozott fájdalommal jár.

A dörzsölés hatására a deformálódott ízület feletti bőr könnyen begyulladhat, kisebesedhet, sőt, fekély is kialakulhat. A lúdtalp korai felismerése és kezelése azért is fontos lenne, mivel minél tovább állnak fenn az egészségtelen súlyeloszlási és nyomásviszonyok, annál gyakoribb megjelenésű és súlyosabb formájú ez az ortopédiai elváltozás.

"Ha a cipőm beszélni tudna..."

A megfelelő lábbeli kiválasztása alapvető a láb egészségének megőrzéséhez ! A lábunk anatómiai formájához nem illő cipő ugyanis nyomja a lábat, és nemcsak átmeneti sérüléseket, például vízhólyagot okozhat, hanem nagyon nehezen kezelhető, sőt, maradandó károsodásokat is. Ilyen elváltozások például a folyamatos dörzsölés, nyomás hatására létrejövő bőrkeményedés, a tyúkszem és a bütyök is. Bár a bütyök kialakulásához vezethet örökletes hajlam , illetve többféle ízületi gyulladás is, de a rosszul kiválasztott lábbeli is jelentősen elősegítheti a létrejöttét. Így például a túl magas sarkú cipő is kedvezőtlenül befolyásolja a súlyeloszlást, megváltoztatja a talpon a nyomásviszonyokat, a most divatosan keskeny orrú topánkákról nem is beszélve, amelyek épp a bütyök kialakulásához vezető pozícióba kényszerítik a lábujjakat. A legegészségesebb cipő illik a viselője lábformájához, nem szorítja össze a lábujjakat, egyenletes súlyeloszlást biztosít, a sarka pedig közepes magasságú, nem túl lapos és nem is túl magas.

A bütyköket megelőzni jobb, mint kezelni

A harántboltozatot megemelő lúdtalpbetét megállíthatja a kezdődő folyamatot, megelőzheti a nagylábujj elfordulását, ficamát, a csonthártya izgalmát, a bütyök, a csontkinövés kialakulását. Ezért ajánlatos gyanú esetén ortopéd szakorvoshoz fordulni, és ha ajánlja, valóban használni is a betétet. A lúdtalpbetétet mindig az ortopéd orvos egyénre szóló javaslata alapján kell elkészíttetni, mert a készen kapható betétek nem mindenkinek felelnek meg egyformán. Másik alapszabály, hogy lehetőleg minden cipőben, még az otthon használt papucsban is legyen megfelelő harántemelő.

Ha már kialakultak a bütykök

A kezdeti szakaszban éjjel használt lábujjsín használata is felmerülhet, amely a nagylábujjat hivatott a megfelelő helyre visszasegíteni. A szakemberek felhívják a figyelmet a lábak, lábujjak rendszeres tornáztatásának fontosságára is. A kifejlődött bütyök már nem visszafordítható állapot, a tüneti kezelés a gyulladásos fellángolások enyhítésére, illetve a fájdalomcsillapításra terjed ki.