A modern élet velejárója

Felmérések szerint a magyar lakosság közel 20 százalékánál diagnosztizálható valamilyen mozgásszervi betegség, leggyakrabban ízületi kopásos-meszesedéses elváltozások okozta derék- és nyakfájás. A rendkívül gyakran előforduló mozgásszervi betegségek oka 21. századi életmódunkban keresendő. Gyakorlatilag napunk jelentős részét autóban, számítógép és tévé előtt ülve töltjük, ezzel szemben rendszeres mozgásra alig van időnk. A tartós ülés azonban károsan hat szervezetünkre, hiszen ötször akkora terhelést ró a legalsó porckorongunkra, mint a járás és az állás. Ehhez társul még a 30 év alatti korosztálynál az okoseszközök használatából adódó rossz nyak- és válltartás, ami a nyaki csigolyák torzulásához vezet.

A mozgásszervi fájdalmat és ebből adódó panaszokat azonban hajlamosak vagyunk félvállról venni, pedig míg a tünetek 30-40 éves kor körül csak különös terhelés mellett, vagy fáradtabb időszakban jelentkeznek, addig kezelés nélkül, idősebb korunkra gyakorlatilag visszafordíthatatlan torzulásokat okozhatnak. Jó hír azonban, hogy mozgásszervi betegségeinkre létezik olyan gyógymód, mely nemcsak a testi fájdalmaktól szabadít meg, de közben lelki felfrissülést is eredményez.

Hévízen gyógyvizes terápiával orvosolják a mozgásszervi panaszokat.

Miért válasszuk a Hévízi-tavat?

A Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes termáltava. A tó vize kalcium-, magnézium-, hidrogén-karbonát-tartalmú, enyhén kénes gyógyvíz. Forrása egy 38 méter mélyen található barlang, ahol több tízezer éves meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással.

Hévíz neve mára gyakorlatilag egybefonódott a gyógyulással és az egészségmegőrzéssel. Ez nem is meglepő, hiszen a Hévízi-tó vize és az itt található gyógyiszap számos panaszra gyógyírt jelenthet. A Hévízi Tradicionális Kúra hatékonyságát mind a reumás, mint a mozgásszervi betegségek kezelésében számos kutatással is bizonyították már. Ez a hatékonyság pedig a víz különleges összetevőinek köszönhető.

A Hévízi-tó gyógyító hatását egyébként már a rómaiak is felismerték, az első fürdőházat pedig az 1795-ben építtették a Festeticsek. A mai gyógyterápia alapjait végül az 1900-as évek elején fejlesztették ki nemzetközi hírű reumatológus szakorvosok.

Ha komplex kezelésre vágyunk: Hévízi Tradicionális Kúra

Az úgynevezett Hévízi-kúra a mozgásszervi megbetegedéssel küszködők, a reumás és gerincbetegek számára egy igazi csodával ér fel. Tapasztalatok szerint egy tíznapos, kéthetes kezelést követően a fürdőzőknél hosszú hónapokra csökkennek, vagy akár teljesen elmúlnak a fájdalmak, panaszok.

A Hévízi-kúra azonban korántsem csak fürdőzésből áll. Bár a kúra alapja valóban a hévízi gyógyvíz, valójában három alapkezelés és öt kiegészítő kezelés együttese képezi a komplex Hévízi Tradicionális Kúrát. A kúrát minden esetben egy orvosi állapotfelmérést követően személyre szabva alakítják ki.

A személyre szabott kúra kialakítását orvosi állapotfelmérés előzi meg.

A kúra alapelemei:

A kúra kiegészítő elemei:

A Hévízi-kúrát a tb is támogatja

Már csak azért is megéri gyógyvizes kúrát igénybe venni, mert ezekhez a kezelésekhez jutányos áron is hozzájuthatnak a betegek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ugyanis támogatást biztosít egyes fürdőgyógyászati ellátások igénybevételéhez bizonyos mozgásszervi kórképek fennállása esetén. E körbe tartozik a gyógyvizes gyógymedence, a gyógyvizes kádfürdő, az iszappakolás, a súlyfürdő, a szénsavas fürdő, az orvosi gyógymasszázs, a víz alatti vízsugármasszázs, a víz alatti csoportos gyógytorna és a komplex fürdőgyógyászati ellátás egyaránt, amennyiben azt szakorvos rendeli el. De szintén tb-támogatott szolgáltatás a szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta), valamint 18 éves kor alatt a csoportos gyógyúszás.

Az OEP támogatás pedig a Hévízi-kúrára is igénybe vehető! Önnek nincs más dolga, mint felkeresnie háziorvosát vagy szakorvosát, és a szakember által véleményezett beutalót elküldeni a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház betegfelvételi irodájának. Ezt követően az Intézet felvételi bizottsága dönt majd a betegfelvételről, amelyről levélben fogják önt értesíteni. Támogatott kezelésre e mellett két másik hévízi hotelben is van lehetőség, akár járóbeteg-ellátás keretein belül is.

Egyes fürdőgyógyászati ellátásokat - így például az iszappakolást - a tb is támogatja.

Gyógykúrák szállodai környezetben?

Igen! Miért is ne! Amennyiben úgy dönt, hogy szakszerű gyógykúrán szeretne részt venni, elkerülve a kórházi sorbaállást és várólistákat, Hévíz gyógyszállodái is rendelkeznek a Hévízi Tradicionális Kúra minősítéssel, ami garantálja, hogy ugyanabban a minősített gyógykúrában lehet része, miközben egy hotel előnyeit is élvezheti.