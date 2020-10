Izomfájdalom: mitől fáj, hogy csillapítsuk?

Ha a szöveteket bármi károsító hatás éri, a fájdalom-receptorok - más néven nociceptorok -ingerületbe jönnek , jelt adnak az idegrendszernek, és riasztják a szervezetet. A kutatók régen gyanakodtak arra, hogy a fájdalom érzésének kialakulása, a receptorok és idegsejtek ingerülete nem egyszerűen hő- és mechanikai ingerek nyomán jön létre, hanem valami közvetlenebbül is jelzi, ha a szövetek megsérültek, vagy legalábbis közel állnak hozzá. A témáról itt olvashat bővebben .

Amennyiben valamilyen reflexes folyamat révén az izom állandóan összehúzódásra kap utasítást az idegrendszertől,(jó példa erre a lumbágó), és emiatt nemcsak nehezítetté válik a mozgás, de nagyon fájdalmas is lesz. Az izomgyulladás (myositis) egy másik eset, amikor diffúz fájdalomról beszélhetünk. Ez általában egy alapbetegség következménye, például valamilyen fertőzésé vagy allergiáé, de hasonló kellemetlen fájdalom lép fel különböző sérülések során is, akárcsakkövetkeztében.

Megelőzhető az izomfájdalom?

Az izomfájdalmak megelőzése egyrészt, másrészt pedig azzal, hogy életmódunkkal igyekszünk elkerülni, hogy a megkeményedett izomkötegek hátráltassanak minket a mindennapokban. A mozgás kiváló prevenciós eszköz , az edzettségen túl a napi stresszt is segít levezetni, különösen az izommunkát is igénybe vevő relaxációs gyakorlatok (pl. jóga). A helyes testtartás, az ergonomikus munkakörnyezet, a hosszas ülőmunka időnkénti megszakítása is segíthet messze elkerülni a reumatológust.