Húsz eset, amikor orvoshoz kell fordulnia!

Sokszor dilemmát okoz, hogy az ízületekben, lágyrész-szövetekben jelentkező fájdalom esetén orvoshoz kell-e fordulni vagy sem. Cikkünk néhány jó tanáccsal szolgál.

Mitől fájhat az izom?

Néha már azt sem könnyű eldönteni, pontosan hol, mi fáj, hiszen például az izomsérülések miatti és az ízületek körüli lágyrészekbe kisugárzófájdalomhasonló módon jelenik meg. Túlerőltetés következtében fellépő izomfájdalmat főleg mozgás, és az izom feszítése közben lehet érezni.

Kezdetben a fájdalom szúró, éles, később tompa jellegű. Az izom gyakran kemény, merev és nyomásra fájdalmas. A leggyakoribb ilyen jellegű izomfájdalom a nyak- és a hátfájás. Ebben az esetben nem kell azonnal orvoshoz menni. Jó tudni viszont, hogy a meleg minden formájában (például meleg fürdő, vagy melegítő palack) enyhíti a panaszokat. Masszírozással javítani lehet a vérátáramlást a fájdalmas izmokban, és így a fájdalom és az izommerevség hamarabb elmúlik. Izomfájdalom létrejöhet vírusfertőzés következtében is, ez azonban néhány nap alatt az alapbetegség gyógyulásával párhuzamosan elmúlik, ilyen például az influenza is.

A baleset következtében fellépő izomsérülést arról lehet felismerni, hogy a sérülés következtében vérömleny keletkezik, az izom megduzzad és a mozgásában korlátozottá válik. Ebben az esetben tanácsos orvosnak megmutatni a sérülést. A vérömlenyek viszont jól kezelhetők otthon is, például heparin tartalmú krémekkel. Ezek könnyen használhatók és gyorsan hatnak, ráadásul a gyulladás csökkentésében is segítenek. Előfordulhatizomszakadásis, legtöbbször a vádliban, egy hirtelen mozdulat nyomán következik be. A szakadás után egy rövid ideig tartó, hirtelen, intenzív fájdalom érezhető. A pontos diagnózis felállításához az orvosi vélemény elengedhetetlen.

Sérülékeny ízületek

Az ízületek érintettsége esetén szinte minden esetben orvoshoz kell fordulni. Ugyanis bármilyen ízületi sérülésről legyen is szó, mielőbb helyre kell állítani a megfelelő szerkezeti elrendezést, hogy megelőzhető legyen az ízületet alkotó szövetek további károsodása, és helyreállhasson a sejtregeneráló mechanizmusok normális működése.

Ízületi fájdalmak okai és kezelése - részletek!

Rándulás, ficam, ízületi sérülés az ízületi szalagok megnyúlása következtében következhet be, okozhatja külső erőhatás, baleset is. Aficamlétrejöhet akár egy rossz lépés miatt is, aminek következtében az ízületi fej kiugrik az ízületi árokból, és oda nem is tér vissza, az ízületi szalagok elszakadhatnak. Az ízület megduzzad, nem tud mozogni, ez a baleset nagy fájdalommal jár. Túlerőltetés következtében a könyökízületben levő ín gyulladása jöhet létre, amelyet teniszkönyöknek is nevezünk. Idült ízületi fájdalmat okozhat reumás ízületi gyulladás (artritis) és az ízület kopása (artrózis) is - ezek megállapítása, elkülönítése szakorvos feladata.

Keresse fel tehát a háziorvosát, ha...

az izom vagy ízületi fájdalom két napon belül nem enyhülne

a tünetek az idő múlásával erősödnek,

a panaszok egy, vagy két hét elteltével még mindig nem múltak el,

úgy gondolja, hogy súlyos zúzódása, rándulása, ficama vagy izomszakadása van,

a sérült testrészét alig tudja már használni,

nem tudja pontosan, hogy a fájdalom honnan származik,

izomfájdalmára nem talál magyarázatot, abban az esetben, ha koleszterinszint-csökkentő gyógyszert szed,

a fájdalom egy másik testrészbe kisugárzik,

az ízületnek furcsa formája van,

a hátfájdalom a lábakba sugárzik,

a fájdalom deréktájon van, főleg ha lázzal is jár,

bizsergést érez a karjában, lábában vagy a kezeiben,

a nyak mozgásai a fájdalmat a karokban felerősítik,

a fájdalom az alsó lábszárban egyre erősödik egy bokasérülés után,

tompa fájdalmat érez az alsó lábszárban és a lába meg van dagadva, mert ez trombózis jele lehet,

erős és állandó fájdalmat érez az alsó lábszára külső részén, amely meg is van duzzadva, esetleg vérömleny is látható,

járás vagy kerékpározás után lábszárában intenzív fájdalom jelentkezik, vagy görcs állna a vádlijába, ami egy kis pihenés után elmúlik,

egynél több ízületben érez fájdalmat,

egy ízület vörös, meleg és meg van duzzadva,az ízületi fájdalom mellett láza is van.

Amíg orvoshoz jut...

A fájdalom, a mozgáskorlátozottság addig is enyhíthető, amíg orvoshoz jut a beteg. Néhány jó tanácsot ehhez is összegyűjtöttünk. A sérülés jegelése megakadályozhatja a duzzadást. A gyógyulás érdekében a nyugalom a legfontosabb. Kerüljön minden tevékenységet, ami fájdalommal jár. A sérült testrészt polcolja fel, ez jó a duzzanat ellen.

Tanácsos éjszakára egy párnát az ágy végébe helyezni. (Két nappal a sérülés után kezdett jegelés és a nyugalom már nem gyorsítják meg a gyógyulást.) Ha nem teheti meg, hogy pihentesse a sérült testrészt, akkor tegyen fel olyan ízületvédő segédeszközt, amelyik rögzíti és megvédi a túlerőltetéstől. Gondoljon a helyileg használható fájdalomcsillapító készítményekre, például a nem-szteroid gyulladásgátló hatóanyagokat tartalmazó gélekre! Ezek könnyen alkalmazhatók, nagyon kevés mellékhatásuk van, és a szájon át szedhető készítményekkel szemben nem okoznak a gyomor-bélrendszerben jelentkező panaszokat sem.

Nagy fájdalom esetén használhat egy egyszerű fájdalomcsillapítót. Izom- és ízületi fájdalom esetén is tanácsos szedni, amely a legtöbb embernél nem okoz problémákat, még azoknál sem, akiknek gyomorpanaszai vannak, és más gyógyszerekkel, például vérhígítókkal is nyugodtan együtt szedhető. Általában az izom- és ízületi fájdalom magától elmúlik egy héten belül, megfelelő nyugalom, hűtés és ízületvédők használata mellett.