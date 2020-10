"Mindenkor arra törekszünk, hogy a betegeinknek a lehető legjobb ellátást nyújtsuk. Márpedig még egy olyan kritikus helyzetben is, mint amilyet a mostani koronavírus-járvány teremt, éppúgy foglalkozni kell a betegek minden felmerülő panaszával. Éppen ezért tulajdonképpen szerencsés egybeesés, hogy a szakmai irányelv megújítása most ért révbe, hiszen úgy gondolom, nagy segítséget nyújt majd minden kollégának, aki ezen a területen tevékenykedik. Végeredményben pedig az új irányelv segítségével jobban el tudjuk majd látni a betegeinket" - fogalmazott prof. dr. Szabó László, a Magyar Kontinencia és Urogynekológiai Társaság elnöke a megújult szakmai irányelvet bemutató online sajtótájékoztatón szerdán. Mint az az eseményen elhangzott, a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinencia kezeléséről szóló, frissen elfogadott útmutató több fontos kérdésben is változtatásokat fogalmaz meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016 áprilisától tavaly februárig bezárólag hatályba léptetett előző irányelvhez képest.

A háziorvosok szerepe az inkontinencia kezelésében

Az egyik ilyen fontos változás, hogy bővítenék az alapellátásban dolgozó háziorvosok lehetőségeit, jogait. Ennek oka, hogy a "megfelelő beavatkozás a megfelelő betegnek" elv egyelőre nem érvényesül kellő mértékben a hazai gyakorlatban. Magyarán sokszor úgy érkeznek betegek az alapellátásból a szakellátásba, hogy egyébként enyhe, konzervatív úton jól kezelhető panaszaikat a háziorvosi rendszerben nem vizsgálták ki megfelelően, illetve nem is próbálták meg kezelni. Az új irányelv továbbra is azt az álláspontot fogalmazza meg, hogy az inkontinencia diagnosztikája és ellátása kétlépcsős folyamat. Az alapvető vizsgálatok elvégzése, valamint a tüneti vagy oki kezelés és a tünetmentesítés megkezdése a háziorvos feladata. A komplikált, súlyos eseteket viszont célirányosan - az áthidaló tüneti kezelés biztosítása mellett - szakellátásba kell utalnia.

Az új szakmai irányelv a betegek ellátását is felgyorsíthatja. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

"Hagyományosan az alapellátásban ismerik a legjobban a betegeket. A háziorvosok ugye nem ritkán évtizedek óta foglalkoznak egyes betegeikkel, így pedig adott a páciens részéről is az az intimitás vagy elfogadás, amely szükséges ahhoz, hogy a panaszaival ne szégyelljen segítséget kérni. Ezt követően a probléma tényének megállapítása, az alapvető vizsgálatok elvégzése sem igényel még szakorvost. Fontos tehát, hogy felismerjék a háziorvosok a problémát, majd helyben meg is kezdődjön a kezelés. A szakellátásba pedig csak olyan betegek érkezzenek, akiknek valóban magas szintű kivizsgálásra van szükségük, illetve invazív ellátásra abban az esetben, ha a konzervatív kezelés sikertelennek bizonyult náluk" - mutatott rá prof. dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológus Társaság vezetőségi tagja.

Az irányelv azon túl, hogy meghatározza a háziorvosi kompetenciákat a vizelettartási zavarok kivizsgálása és kezelése terén, egyben javaslatot tesz a háziorvosok jogainak bővítésére is e feladat szakszerű ellátásához. Licencvizsgához kötve több mint egy évtized után ismét lehetővé tenné, hogy a háziorvosok a szakellátásban dolgozó szakorvosokkal azonos jogosultság alapján írhassanak fel a betegek számára gyógyászati segédeszközöket, míg licenc hiányában alacsonyabb támogatási kulccsal írhatnának fel nedvszívó segédeszközt inkontinens betegeknek legfeljebb három hónap időtartamra. A javaslat kapcsán az irányelv szerzői rámutatnak, hogy az említett jogosultságot 2009-ben vették el a háziorvosoktól, ami aztán a szakellátás túlterheléséhez, hosszú várólistákhoz, ezáltal pedig gyengébb eredményességű és összességében költségesebb tüneti kezeléshez vezetett.

"Úgy gondolom, a háziorvoslás szempontjából egy nagyon fontos irányelvről beszélhetünk, hiszen pontosan definiálja a háziorvosok feladatait" - hangsúlyozta dr. Szabó János, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvostan Tagozat elnöke. "Az alapellátásban sok problémával kell foglalkoznunk, ahhoz pedig, hogy minden területen jó minőségű munkát tudjunk végezni, szükséges, hogy pontosan ismerjük, mit kell tennünk, meddig mehetünk el, illetve mikor kell már szakorvoshoz továbbküldenünk a betegeket. Az inkontinencia sokakat érint, és rendkívül fontos, hogy az ellátás első lépcsőjében hatékonyan, szakszerűen el tudjuk különíteni egymástól az egyszerű és a komplikált eseteket, valamint azonnal segítséget tudjunk nyújtani. Ne felejtsük el, hogy egy borzasztóan kellemetlen tünetről beszélünk, így sem fizikálisan, sem pszichésen nem mellékes, hogy mennyi idő alatt jut a beteg a tünetei humánus kezelését biztosító ellátáshoz. A legjobb, ha már a háziorvos rögtön javasolhat neki olyan segédeszközt, amely akár komplikált esetekben is segítséget jelent addig, amíg a páciens eljut a szakellátásba" - tette hozzá. Kitért rá, a felírási jogosultsághoz szükséges licenc megszerzésének alapjául szolgáló képzés szakmai tartalma már elkészült, így a képzést gyorsan meg lehetne szervezni, amennyiben erről döntés születik.

Új fogalom: a kontinencia-szakasszisztens

Hiánypótló kezdeményezése az új irányelvnek, hogy bevezeti a kontinencia-szakasszisztens mint ellátási szereplő fogalmát. Dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a sajtótájékoztatón egyrészt üdvözölte, hogy az irányelv hangsúlyosabbá teszi a szakdolgozók szerepet, kezdve a gyógytornászoktól az ápolókon át akár egészen a védőnőkig és dietetikusokig, másrészt rámutatott, a területen dolgozó orvosok részéről egyre nagyobb igény mutatkozik olyan jól képzett, a kontinencia tematikájában jártas szakasszisztensek iránt, akik kellő kompetencia birtokában tevékeny szerephez juthatnának az inkontinens betegek kezelésében. Ugyanakkor fontos, hogy az ehhez szükséges szaktudást megfelelő képzési struktúrában lehessen elsajátítani. Jelenleg ez Magyarországon még nem megoldott, de az irányelv ajánlása szerint mielőbb célszerű lenne egy akkreditált képzési formában történő szakképzést megteremteni.

"Régi tervünk, és reméljük, hogy sikerül is majd megvalósítani, hogy legyenek az országban olyan képzett szakemberek, akik a sztómaterápiás ellátásban, valamint a vizelettartási zavarok kivizsgálásában és kezelésében hatékony segítséget tudnak nyújtani a háziorvosoknak és szakorvosoknak. Ők természetesen nem az orvosok szerepét vennék át, hanem gyakorlati tanácsokkal tudnák segíteni a betegek hatékony ellátását, legyen szó például az adott esetben legmegfelelőbb segédeszköz kiválasztásáról, vagy akár a katéterhasználat mikéntjéről" - fogalmazott dr. Majoros Attila, a Magyar Urológus Társaság vezetőségi tagja. Kifejtette, az alapvető cél egy országos lefedettségű hálózat létrehozása, ezáltal az, hogy minden fekvőbeteg-ellátó intézményben, továbbá lakosságszám alapján meghatározva egyes járóbeteg-ellátó intézményekben is legyen elérhető egy megfelelően képzett kontinencia-szakasszisztens. Prof. dr. Szabó László elmondta, a szükséges ismeretanyag már összeállt, így szakmai szempontból minden készen áll a strukturált képzés megszervezéséhez.

Összességében elmondható, a kontinencia-szakasszisztensek tevékeny szerepet vállalnának a betegedukációban, illetve az egyénre szabott, megfelelő és minőségi gyógyászatisegédeszköz-ellátásban. Ezen felül a betegirányításban is a legnagyobb szerep nem a háziorvosra, hanem az inkontinencia ellátására kiképzett, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakasszisztensi hálózatra kellene, hogy jusson.

A vizeletinkontinencia mint figyelmeztetés

Az új szakmai dokumentumban megjelenik az inkontinencia előre jelző szerepe is. Az elmúlt évek során egyre szélesebb körben elterjedt a felismerés, miszerint a vizelettartási zavarok akár egyéb, súlyos betegségekre is felhívhatják a figyelmet, beleértve például rosszindulatú daganatos megbetegedéseket vagy neurológiai kórképeket egyaránt. Ez fontos, hiszen az inkontinencia, ellentétben számos más betegséggel, jellemzően könnyen észrevehető és felismerhető tünetekkel jelentkezik, lehetővé téve, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a lehetséges kiváltó okok keresése.