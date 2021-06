Az öregedéssel jön ez a tünet, de kezelhető is

Az idősödéssel járó változások nemcsak az izmok erejének csökkenését okozhatják a medencefenékben és a húgyhólyagban, de a vesefunkció romlását is. Dr. Csutak Magdolna, az Urológiai Központ szakorvosa szerint az izomerő csökkenése jelentősen növeli az inkontinencia rizikóját, amelynek leküzdésében fontos az orvosi segítség.

Az izmok gyengülése természetes, de lehet tenni ellene

Az életkor előrehaladtával mindenki tapasztalhatja izmainak gyengülését, de legalábbis azt, hogy több munka, edzés kell ahhoz, hogy az izomerő megmaradjon. Ez a jelenség nemcsak a látható, könnyen edzhető izmokra igaz, de az olyan láthatatlan, ám nagyon fontos izmainkra is, mint a záróizomzat és a medencefenék izmai. Ezek az izmok ráadásul számos olyan tényező miatt is meggyengülhetnek, amelyek az élet velejárói, mint például a terhesség, szülés, de olyan faktorok is hozzájárulhatnak az erő vesztéséhez, mint az elhízás, az ülő életmód, egyes prosztatabetegségek vagy a prosztataműtét.

A gáttorna sokat segíthet az inkontinenciával küzdőknek. Fotó: Getty Images

Nem kell azonban beletörődni az izomerő elvesztésébe és legyinteni az eleinte még csak ritkán, főként erőlködés, nevetés, köhögés, tüsszentés során elcseppenő vizelet jelenségére. A záróizomzat és a medencefenék izmai is edzhetők. A gáttorna gyakorlatai tréner segítségével bárki számára elsajátíthatóak, a betanulás után mindenki maga végezheti ezeket otthon, napi 15-20 percig. Már néhány hét gyakorlás után is érezhető lesz a javulás a vizelettartás és akár a szexuális élet területén is.

h i r d e t é s

Nem ennyire egyértelmű a megoldás akkor, ha a húgyhólyag izmainak tónusa romlik, ami szintén lehet az idősödés következménye. Mivel a húgyhólyag maga is egy izomtömlő, ennek elerőtlenedése azzal járhat, hogy a vizelet hosszabb idő alatt ürül ki, esetleg nem is tud teljesen kiürülni a feszítés és szorítás gyengülése miatt. A feszesség lanyhulása okozhatja azt is, hogy az ürítési reflex később indul be, így sokszor a sürgető vizelési inger miatt nagyon gyorsan kell egy mosdót találniuk az érintetteknek.

Ezen kívül az izmok gyengesége hozzájárulhat a húgycső részleges elzáródásához, megtöretéséhez is, amit a nőknél közvetlenül a húgyhólyag és/vagy a hüvely megsüllyedése válthat ki.

Mit lehet tenni a kialakult inkontinenciával?

3 tényező, ami hajlamosíthat inkontinenciára - kattintson!

"Az első és legfontosabb teendő mindenképpen a szakorvos felkeresése. Nem szabad szégyellni vagy bagatellizálni a vizeletszivárgást, hiszen ez egy gyakori gond, különösen az idősebbeknél és a rizikófaktorokkal élőknél" - hangsúlyozza dr. Csutak Magdolna, aki úgy folytatta: "Az inkontinencia diagnózisán belül is tudnunk kell, milyen típusú inkontinenciáról van szó, ennek megállapításához szükséges lehet például fizikális vizsgálatra, vér- és vizeletvizsgálatra, medenceultrahangra, urodinamikai tesztre, hólyagtükrözésre. Ha kiderül, hogy stressz inkontinenciáról van szó, sokat javíthat a helyzeten a már említett gátizom torna, az úgynevezett hólyagtréning pedig a hólyagürítés feletti kontroll visszaállításában segíthet. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a tréningen túl más típusú segítségre is szükség van. Ilyenkor kell dönteni a gyógyszeres kezelésről, orvostechnikai eszköz használatáról, esetleg műtétről vagy ezek kombinációjáról. A személyre szabott megoldás érdekében a páciens és orvosa közötti együttműködés elengedhetetlen.